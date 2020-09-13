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Türk Telekom'da atama
Türk Telekomünikasyon A.Ş'de, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne lisanslı personel ataması yapıldı.
İş Dünyası 13.09.2020, 22:15
Türk Telekomünikasyon A.Ş'de, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne lisanslı personel ataması yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
''Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gülsen Ayaz, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne atanmıştır. Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması görevlerini sermaye piyasası faaliyetleri düzey 3 lisansı ve kurumsal yönetim derecelendirme lisansına sahip olan Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gülsen Ayaz üstlenmektedir.''
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