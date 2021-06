TÜRK LİRASI İLE 200 ÜLKE VE BÖLGEYE İHRACAT

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Küresel pazarda artık daha güçlü durumdayız. Küresel tedarik zincirlerinde pandemi ile hızlanan yeniden yapılanma sürecinin faydalarını görüyoruz.Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talep artarken Türkiye markası daha da güçlendi. Bu yılın ilk 5 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre TL ile yapılan ihracat yüzde 58 artarak 25,5 milyar TL’ye ulaştı. TL ile ihracatta ilk sırada 4,4 milyar TL ile Irak, ilk sırada yer aldı. Mayısta ise Türk Lirası ile yapılan ihracat yılın aynı ayına göre yüzde 74 artarak 4,75 milyar TL’ye ulaştı. Bu yıl 5 ayda ilk kez ihracat yapan firma sayımız da toplamda 7 bin 577’e ulaştı. Bu firmalarımızın 773 milyon dolarlık ihracata imza atması, emin adımlarla 200 milyar dolarlık ihracat hedefimize ilerlediğimizi gösteriyor” dedi.

Türk ihracatçısı, pandemi sebebiyle küresel ticarette yaşanan talep daralmasına ve dünya ekonomilerindeki küçülmeye rağmen tarihi başarılara imza atıyor. Olağan dışı şartlara hızla uyum sağlayarak ihracatta V tipi toparlanmayı gerçekleştiren ihracat ailesi, Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırıyor. 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de, ihracat hedefine ulaşmak ve dünyada ‘Made in Türkiye’ markasını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. TİM’in ikili ticarette Türk Lirası’nın (TL) kullanılmasını desteklemeye devam etmesi TL ile yapılan ihracatı da, ülke sayısını da artırdı. Bu yılın ilk 5 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre TL ile yapılan ihracat yüzde 58 artarak 25,5 milyar TL’ye ulaştı. TL ile ihracat, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 200 ülke ve bölgeye yapıldı.

TL ile yapılan ihracattaki artış yüzde 74’e ulaştı

Bu yılın ilk 5 ayında ve mayısta TL ile yapılan ihracattaki artışa vurgu yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracat ailemiz; ocak-mayıs döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 85 milyar 220 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk beş aylık ihracatı yapma başarısı gösterdik. Son 12 ayda ise 193 milyar 267 milyon dolar ihracat yaparak yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar doların üzerinde bir seviyeye eriştik. İnşallah, emin adımlarla yürüdüğümüz 200 milyar dolara hep birlikte ulaşacağız. Bu sonuçlarda bizi en çok mutlu eden TL ile yapılan ihracatın artış içerisinde olmasıdır. İlk 5 aylık dönemde TL ile yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artışla 25,5 milyar TL’ye ulaştı. Burada binlerce firmamızın TL’yi tercih ettiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 5 aylık verilerine göre 200 ülke ve bölgeye TL ile ihracat gerçekleştirdik. TL ile yapılan ihracatta ocak-mayıs döneminde ise ilk 5 ülke sırasıyla; 4,4 milyar TL ile Irak, 1,75 milyar TL ile KKTC, 1,72 milyar TL ile Almanya, 1,36 milyar TL ile Suriye ve 1,32 milyar TL ile İtalya oldu. Mayıs ayında da TL ile geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 74 artışla 4,75 milyar TL’lik ihracat yapıldı. Ocakta 6 bin 235, şubatta 6 bin 159, martta 7 bin 175, nisanda 7 bin 628 ve mayısta ise 6 bin 335 firma ihracat işlemlerinde TL’yi tercih etti. İkili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“Küresel pazarda artık daha güçlü durumdayız”

Küresel pazarda artık daha güçlü durumda olduklarına dikkat çeken Gülle, “Küresel değer zincirleri tarafından, pandeminin de etkisiyle kritik sanayilerde üretim altyapısının terk edilmesi ve sadece düşük fiyat politikasıyla tek bir ülkede üretim yapılarak dünyaya dağıtımı stratejisinin dezavantajları bire bir tecrübe edildi. Her durum ve şartta üreterek ve ihraç ederek uluslararası alanda yükümlülüklerini yerine getiren ihracatçılarımızın, ülkemizin güvenilir tedarikçi liman özelliğini sağlam bir temele oturttukları görüldü. Küresel tedarik zincirlerinde pandemi ile hızlanan yeniden yapılanma sürecinin faydalarını görüyoruz. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talep artarken, Türkiye markası daha da güçlendi. TİM olarak bizim misyonlarımızdan biri de 'Made in Türkiye' markasını dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmek. Bu açıdan ihracatımızı artırmak kadar ülkenin marka algısını da yükseltmek ve sürdürülebilir kılmak bizler için çok önemli. Küresel ticaretin yavaşladığı bir dönemde ülkemize olan talep de bu algının oluştuğunun bir göstergesi diyebiliriz. Bu talebin kalıcı olmasını sağlamak adına ihracatçımızın önündeki engelleri kaldırarak, pazara kolay ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İhracat ailemize katılanları sayısı da artıyor

İhracat ailesine yeni katılanların sayısında da artış olduğunu aktaran Gülle, “İhracat ailemiz her geçen ay büyümeye devam ediyor. Göreve geldiğimizden beri, yurdumuzun her bir köşesinde, ihracat ailemize yeni üyeler, yeni ihracatçılar kazandırmak için büyük bir hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandeminin en zorlu dönemi olan 2020 yılında toplam 16 bin 217 firmamız ilk kez ihracat ailesine katıldı. Bu firmalarımız toplam 955 milyon 615 bin dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. Bu yılın ilk 5 ayında pandemi sebebiyle küresel ticarette yaşanan talep daralmasına ve dünya ekonomilerindeki küçülmeye rağmen ilk kez ihracat yapan firma sayımız ise toplamda 7 bin 577’e ulaştı.Bu yıl ihracata ilk kez ‘merhaba’ diyen tüm firmalarımızın toplam ihracat rakamı ise 773 milyon dolar oldu. Bu firmalarımızın başarısı emin adımlarla 200 milyar dolarlık ihracat hedefimize ilerlediğimizi de gösteriyor” şeklinde konuştu.

TİM KOBİ İhracat Seferberliği’nin ihracata katkısı

İhracatı teşvik etmek ve firmaları ihracata başlatmak adına “TİM KOBİ İhracat Seferberliği” programı düzenlediklerini hatırlatan Gülle, şöyle devam etti: İhracatı teşvik etmek ve firmalarımızı ihracata başlatmak adına, dünyada uygulanan pek çok modeli detaylı bir şekilde inceledik. Çalışmalarımızın sonucunda, kendi alanında ilkleri barındıran “TİM KOBİ İhracat Seferberliği” ortaya çıktı. İlk eğitim programımız üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Eğitimlerimiz neticesinde, her ay ortalama 1500 firma ihracata başlıyor. Son iki yılda, 12’si ülkemizde, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dijital platformda olmak üzere, on üç KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenledik. TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programlarımızı, 3 hedef kitleye yönelik olarak tasarladık. İlki, halihazırda kendi işletmesi olan ve ihracat faaliyetleri yapmak isteyen şirket temsilcileri, İkincisi sürekli ihracat artışı sağlamak isteyen firmalar ve üçüncüsü ise genç girişimciler…