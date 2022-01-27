banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
HES kodları için yeni karar!
HES kodları için yeni karar!
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!

Türk Lezzetleri Birleşik Arap Emirlikleri’nde Tanıtıldı

Küresel ticaretin Orta Doğu’daki önemli kavşaklarından Birleşik Arap Emirlikleri’ne gıda ihracatında atılım yapan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri, Dubai’de gerçekleştirdiği tadım etkinliğinde Türk mutfağının lezzetlerini tanıttı. Ünlü Mutfak Şefi Arda Türkmen’in hazırladığı gastro şovunu Körfez ülkelerinin ünlü sosyal medya fenomeni Tamara Jamal, Arap dünyasına yansıttı.

İş Dünyası 27.01.2022, 16:03
Türk Lezzetleri Birleşik Arap Emirlikleri’nde Tanıtıldı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteğiyle düzenlenen Türk Gıdası Tadım Etkinliği, Le Meridien Dubai Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç ve Dubai Ticaret Ataşesi Ersoy Erbay’ın katılım sağladığı etkinlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nin medya temsilcileri, süpermarket zinciri yöneticileri, perakendeciler, ithalatçılar ve üretici firmaların temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye, zengin mutfağıyla eşsiz gastronomi destinasyonu
 

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri’ni temsilen Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (ASHİB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Gıdası Tadım Etkinliği’nde Anadolu’ya özgü seçkin yemekler ve yöresel lezzetler tanıtıldı. Türk Mutfak Şefi Arda Türkmen, geleneksel Türk lezzetlerini modern sunumuyla gastro şova dönüştürdü. Dubai Emirliği ve çevresindeki ülkelerde yüzbinlerce takipçisi olan İnfluencer Tamara Jamal, tanıtımı yapılan Türk lezzetlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tamara Jamal’ın Türkiye’nin gastronomi destinasyonu olduğunu kanıtlayan tanıtım videosu da dev ekranlarda davetlilerin izlenimine sunuldu.
Tadım etkinliğinin devamı olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin teşrifleriyle düzenlenen gala yemeğinde de Birleşik Arap Emirlikleri ile çevre ülkelerden iş insanları ağırlandı. Mutfak Şefi Arda Türkmen, gala yemeğinde kendisi için özel olarak hazırlanan alanda Türk ürünleriyle hazırladığı birbirinden özel yemekleri konuklara ikram etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 5,5 milyar doları aşan gıda ithalatı pazarı bulunuyor


Etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan ASHİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, Arabistan yarımadasındaki ülkeler, Doğu Afrika, Asya’nın batısı ve güneyi için stratejik konumda bulunan Dubai’de Türk mutfağını tanıtarak ihracatı artırmayı amaçladıklarını belirtti. Ali Can Yamanyılmaz, “Birleşik Arap Emirlikleri yıllık 5,51 milyar dolar düzeyinde gıda ithalatı gerçekleştiriyor. 2020 yılı verilerine göre bu ülkede tarımsal ürün ve hayvansal gıdada

3,39 milyar dolarlık, işlenmiş tarım ürünlerinde 2,12 milyar dolarlık pazar bulunuyor. 9,7 milyon nüfuslu Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki geçen yıl elde ettiğimiz tarımsal ürün ve hayvansal gıda ihracat değeri yaklaşık 354 milyon dolar oldu. Amacımız ülkemizin tüm tarım ve gıda ürünlerini Dubai üzerinden tüm Arap dünyasına daha fazla ihraç etmektir. Bu hedef doğrultusunda düzenlediğimiz Türk Gıdası Tadım Etkinliği’nin ihracatçılarımıza büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11