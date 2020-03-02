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Türk Heyeti Middle East Rail 2020’deydi

Eskişehir’de 14-16 Nisan’da düzenlenecek Rail Industry Show Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı’na geri sayım devam ediyor. Eskişehir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi temsilcilerinden oluşan bir heyet, şehri ve fuarı tanıtmak amacıyla Dubai’de düzenlenen Middle East Rail 2020’yi ziyaret etti.

Türk Heyeti Middle East Rail 2020’deydi

Eskişehir’de 14-16 Nisan’da düzenlenecek Rail Industry Show Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı’na geri sayım devam ediyor. Eskişehir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi temsilcilerinden oluşan bir heyet, şehri ve fuarı tanıtmak amacıyla Dubai’de düzenlenen Middle East Rail 2020’yi ziyaret etti.

02 Mart 2020 Pazartesi 17:00
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Türk Heyeti Middle East Rail 2020’deydi

Uluslararası demiryolu sektörünün kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Rail Industry Show Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı, 14-16 Nisan tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek. Fuar için geri sayım sürerken, Eskişehir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi ve belediye iştirakleri temsilcilerinden oluşan bir heyet, şehri ve fuarı tanıtmak amacıyla Dubai’de düzenlenen Middle East Rail 2020’yi ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Türkiye’de Rail Industry Show’u düzenleyen ve aynı zamanda Dubai’deki fuarın Türkiye temsilcisi olan Modern Fuarcılık tarafından organize edilen ziyarete, Eskişehir Ticaret Odası’ndan Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, Genel Sekreter Yardımcısı Arda Genç, Eskişehir Sanayi Odası’ndan Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yönetim Kurulu Üyesi Süha Özbay, Gürhan Albayrak, Ömer Benli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Esray Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yanar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İsbak Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kamar ve Modern Fuarcılık Genel Müdürü Moris Revah katıldı.

Heyet, fuarda global şirketlerin yöneticileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Güler ve heyet, CAF ve Tatra Vagonkagibi dünya devi üreticilerle Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Almanya, Rusya ve İngiltere gibi ülkelerin işletici kuruluşlarıyla bir araya gelerek Eskişehir’de düzenlenecek etkinlik konusunda görüş ve fikir alışverişinde bulundu. Heyet, global şirketlerin yöneticilerine şehir ve ülkemizi tanıtan bilgilendirmeler de yaptı.

Fuar, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle düzenleniyor. Bakanlığın yanı sıra Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, TCDD Taşımacılık A.Ş., Ankara Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, TÜLOMSAŞ, DTD Demiryolu Taşımacılığı Derneği, Raylı Sistemler Derneği, Raylı Sistemler Teknolojisi Mezunları Derneği, Demiryol Meslek Okulu Mezunları, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, Türkiye Elektrik Mühendisleri Odası etkinliği destekleyen diğer kurumlar arasında yer alıyor.

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