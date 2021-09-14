banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!

Türk Henkel’de Çamaşır ve Ev Bakım Pazarlama Direktörü Görevine Ali Khaled Atandı

Ali Khaled, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Pazarlama Direktörü olarak görevine başladı.

İş Dünyası 14.09.2021, 16:09
Türk Henkel’de Çamaşır ve Ev Bakım Pazarlama Direktörü Görevine Ali Khaled Atandı

Kahire'de bulunan Amerikan Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olan Ali Khaled, Henkel’deki kariyerine 2008 yılında Mısır’da Ürün Müdürü Yardımcılığı ile başladı. 2013 yılında ise Grup Marka Müdürlüğü görevine getirildi. 2014’ten 2016 yılına kadar Henkel GCC bölgesinde Ev Bakım İş Birimi’nde Pazarlama Müdürlüğü pozisyonunda çalıştı. 2017 yılında Orta Doğu ve Afrika bölgesinde Pazarlama Bölge Müdürü olarak görev almaya başladı. 2019 yılından bu yana Düsseldorf’taki Henkel Genel Merkezi’nde Kıdemli Uluslararası Pazarlama Müdürlüğü görevinde bulunan Ali Khaled, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Pazarlama Direktörü olarak kariyerini sürdürüyor. Ali Khaled, ana dili olan Arapça dışında çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0