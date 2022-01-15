Türk ayakkabı ve saraciye sektöründen İtalya çıkarması

15-18 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek “Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı”nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği üstleniyor. Milli Katılım Organizasyonuyla İzmir, İstanbul, Konya, Bursa ve Gaziantep’ten 20 firma katılıyor.

Türk ayakkabı sektörünün 2021 yılında pandeminin yaralarını sardığını belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türk deri sektörünün 2021 yılında İtalya’ya yaptığı ihracatın yüzde 32’lik artışla 74 milyon dolardan, 98 milyon dolara yükseldiğini, bu ihracatın 50 milyon dolarlık diliminin saraciye ve ayakkabı kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Pandeminin bir gün biteceğine dikkati çeken Zandar, “İhraç pazarlarımızla ticari bağlarımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Pandemi döneminde ayakkabı sektöründe dünyanın ilk sanal fuarını düzenleyerek bu bağların güçlü bir şekilde devam etmesini sağladık. Ancak, sanal fuarlar fiziki fuarlardaki verimliliği sağlamıyor. Fiziki fuarlara katılarak, 2021 yılında 1,7 milyar dolar olan ihracatımızı 2022 yılında 2 milyar doların üzerine taşımak istiyoruz” diye konuştu.

Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı”ndaki 520 firmanın 83 tanesi Türkiye'den katılıyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonuyla; "Adnan Ayakkabı Çanta ve Deri Mam. San. ve Tic. Ltd.Şti., Erat Ayakkabıcılık San.ve Tic. Ltd.Şti., Fatih Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd.Şti., Fortis Ayakkabı ve Deri San. Tic. Ltd.Şti., Gençler Deri Mam. Ayakkabı San ve Tic. Ltd.Şti., Hudaverdi Spor Malzemeleri, Karar Ayakkabıcılık Deri Mam. San. ve Tic. Ltd.Şti., Kipa Ayakkabıcılık San. Tic. A.Ş., Mammamia İç ve Dış Tic. A.Ş., Mehmet Guler Ayakkabı ve Deri Mam. San. ve Tic. Ltd.Şti., Mustafa Koc ayakkabı Tekstil San ve Tic. Ltd. Şti., On-ar Ayakkabı Kalıp San. ve Tic. Ltd.Şti., Ortaklar Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd.Şti., Ozdallar Ayakkabı ve Yan Sanayi Ürünleri San. ve Tic. Ltd.Şti., Özarpa Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd.Şti., Trizone Tedarik Kozmetik Dış ve Paz.A.Ş., Ulkucan Ayakkabı ve Ayakkabı Malz. San. ve Tic. Ltd.Şti., U.A.S. Uludağ Ayakkabı San. ve Tic. Ltd.Şti., Yağcıoğlu Ayakkabı Tekstil Tur.Ltd.Şti. ve Zandar Ayakkabı San.Tic.Ltd.Şti" firmaları yer alıyor.