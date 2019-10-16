Türk ambalaj devi şimdi de Amerika ve Kanada'da

Doğuda Azerbaycan ambalaj pazarının yüzde 80’ine, batıda ise Yunanistan ambalaj pazarının yüzde 50’sine sahip Dizayn Pack, ABD ve Kanada pazarlarıyla küresel bir marka olma yolunda ilerliyor.

DÜNYANIN EN UCUZ MEYVE SUYU VE SÜT KUTUSU TÜRKİYE’DE

Dizayn Pack Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin Çiftçioğlu yaptığı açıklamada dünyada en ucuz meyve suyu ve süt kutusunun Türkiye’de satıldığını, Güney Afrika’da bu fiyatın iki katına, Amerika’da 1,5 katına satıldığını belirtti. Küresel ölçekteki ambalaj firmalarının fiyat belirleyici olduğu bu alanda Türkiye’de yerli bir marka olarak faaliyet göstermenin fiyatlarda kırılmaya neden olduğuna değindi.

Çiftçioğlu, 2007-2017 yılları arasında yüzde 3400 büyüme gerçekleştirdiklerine vurgu yaparken Türkiye’de gıda ambalajı alanında yüzde yüz yerli ve çok çeşitli üretim yapan firma olduklarını hatırlattı. Çiftçioğlu, biri Çerkezköy’de diğeri Esenyurt’ta olmak üzere Türkiye’de iki fabrikaları olduğu bilgisini verdi.

Çerkezköy’deki fabrikada aseptik ambalaj, çok katmanlı kâğıt yaptıklarını ifade eden Çiftçioğlu, “Fabrikamızda Balkanlar ve Ortadoğu’nun kapasitesi en yüksek ekstrüzyon hattına sahibiz. Su geçirmez kâğıt yapıyoruz. Hamur kabartma tozları, meyve suyu kutuları, süt kutuları üretiyoruz. Kâğıdı su geçirmez ve kutu haline getiriyoruz.” dedi.

Esenyurt’taki bu fabrikalarında ise plastik ambalajların dışında, "Polipropilen (PP) baskılarını yaptıklarını ifade eden Çiftçioğlu, “Sektörün yüzde 35’ine hakimiz, satın alınan birçok süt ve süt ürünü kutularını üretiyoruz. Bu fabrikamızda dünya devi olan bir içecek firmasına yerli süt ve meyve suyu kutusu üretiyoruz.” diye konuştu.

2019 İLK YARIDA YÜZDE 35 BÜYÜME

Çiftçioğlu, Dizayn Pack’in ilk yarıda yüzde 35 büyüme sağladığını, bu büyümenin üretim bazlı olduğunu dile getirerek yılı yüzde 35-40’lık bir büyüme bandında kapatacaklarını ifade etti.

ABD’de fabrika açmak üzere çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Çiftçioğlu, “ Yatırım fizibilitesi üzerinde netleştik. Maryland’da bir ofis açtık. İlk etapta burada yakalayacağımız bir ciro hedefimiz var. Bu hedefe ulaştığımızda oraya hemen arından uydu fabrika açacağız. Ana üretim Türkiye’de olacak ve buradan ABD’de ye gidecek. Acil üretimler ABD’de olacak. ABD ve Kanada çok büyük bir pazar. Türkiye’den ABD ve Kanada’ya ciddi bir satış yapma potansiyelimiz bulunuyor.”

“ABD’DE AÇACAĞIMIZ FABRİKAYA TÜRKİYE’DEN ELEMAN GÖTÜRECEĞİZ”

Türkiye’nin coğrafi stratejik önemine değinen Çiftçioğlu, “Türkiye, Asya’ya yakın, Kuzey Afrika’ya yakın, Rusya’ya yakın ama ABD’ye uzak. ABD uzak olduğu için burada fabrika açmayı düşünüyoruz. Ciddi teşvikler var. Buradan Türk eleman götüreceğiz ve orada ABD’lileri eğiteceğiz. Türkiye’den 20 kişi, ABD’den de 40 kişilik bir istihdam oluşturmayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şu anda 32 ülkede ihracat yaptıklarını, son 2 yılda ihracat rakamlarını artırdıklarını aktaran Çiftçioğlu, “2017 senesinde Türk ambalaj sanayi 11 milyar dolarlık üretiminin yüzde 45'ini ihraç etti. 787 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. 2018 yılında ise ticaret fazlası 1 milyar 320 milyon dolara çıktı. İhracatta miktar olarak yüzde 9, değer olarak yüzde 11 arttı. Aynı yılda ithalat miktar olarak yüzde 4, değer olarak yüzde 2 azaldı. Ton başı ihracat önceki yıla göre 1951 dolardan bin 980 dolara çıktı.” ifadelerini kullandı.

CEYHAN PETROKİMYA TESİSİ ÜLKE EKONOMİMİZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Ambalaj sektörünün, dış ticaret açığı vermeyen nadir sektörlerden olduğuna işaret eden Çiftçioğlu, “Bu sektörün cari açığa pozitif yönde etkisi var fakat son 15 yılda sanayinin GSYH’deki payı düştü. Ambalaj sektörüyle ambalaj üreticisi de büyüdü. Son 3 yıldır, sanayi ve üretimde Türkiye’de bir artış var fakat plastik ve karton ambalajda ciddi oranda ham maddede dışa bağlıyız. Geçen sene 1,7 milyon tonluk PP (Poliprobilen) ihtiyacının 1,5 milyon tonunu ithal etmişiz. Ham madde üreten fabrikalara ihtiyacımız var. Propolibilen üretebilen bir tesis kurmak sadece 1 milyar dolar. Bu 1 milyar dolarlık tesisi ile her yıl 1 milyar dolarlık tasarruf sağlayabiliriz. Plastikteki dışa bağlılığın önünü açmak için buna ihtiyacımız var. Türkiye dünyanın en çok plastik ham maddesi ithal eden 3’üncü ülkesi. Avrupa’nın da en büyük 2’nci plastik üreticisi. Türkiye bu bağlamda büyük bir güce sahip ama ham maddemiz yok. Kâğıt fabrikalarına, plastik ham madde fabrikalarına, Petro kimya tesislerine ihyacımız var. Bu anlamda Adana Ceyhan’da hayata geçirilecek petrokimya tesisi büyük önem arz ediyor. Bu tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte 2 milyar dolarlık cari açığı karşılayacak üretim oluşturulacak ve 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. Ambalaj sanayinde faaliyet gösteren bir iş insanı olarak petrokimya tesisinin bizlere büyük katkıları olacağını söyleyebilirim ancak her şeyden öte ülke ekonomisine çok büyük faydaları olacaktır.”