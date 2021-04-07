Tüketici ve İşletmeye Aynı Anda Kazandıran Uygulama

B2B pazarda 4 senedir büyük başarılar elde eden, 40’tan fazla global ve ulusal markaya sağladığı teknolojik çözümler ile maksimum finansal, çevresel ve sosyal fayda sağlayan Fazla Gıda, geliştirdiği FAZLA Uygulaması ile üretim fazlası yiyecek ve içecekleri %50 indirim ile tüketiciyle buluşturacak.

Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı, gıda atık sorunu ile olan mücadelelerini güçlendirmek için 2021 yılı içinde üç yeni ürünü kullanıma açtıklarını belirterek, bu yeni ürünlerden biri olan FAZLA Uygulaması; restoran, kafe ve süpermarketlerin tazeliklerini koruyan üretim fazlası yiyecek ve içeceklerini dijital ortamda sürpriz kutularda topluyor ve %50 indirim ile tüketici ile buluşturuyor. Bu uygulama ile tüketiciler hem tasarruf ediyor hem de gıda kurtarma hareketinin bir parçası oluyor.” dedi. Bu uygulama israfın önüne geçebilmek için kalan ürünleri değil, gün sonunda kalma riski ile karşı karşıya olan taze ürünleri sürpriz kutularda ön satış ile satarak israfa karşı bir adım önde duruyor.

Restoran, Kafe, Pastane ve Marketlere hem Finansal hem de Sosyal Fayda

FAZLA Uygulaması; restoran, kafe, pastane ve market gibi işletmelerin gün içinde satışını gerçekleştirememe riski olan, üretim fazlası olan ve çeşitli sebepler ile ertesi güne kalma riski olan ürünleri son tüketiciye ön satış yaparak gün sonunda indirimli fiyatlarla kullanıcılar ile buluşturuyor. Bu şekilde gıda satış noktaları gün sonunda ellerinde kalan ürünleri ile gıda kurtarma hareketinde yer alırken yeni müşterilere de erişim imkanı buluyor. FAZLA Uygulaması ayrıca fazla üretilen ürünler üzerinden işletmelerin finansal kazanç elde etmelerine ve atık oluşumuna bağlı karbon ayak izlerini en aza indirmelerine de olanak tanıyor.

Proje kapsamında; Nisan ayı içinde 200 noktaya ulaşmak istediklerini belirten Olcay Silahlı, Haziran ayı itibari ile ise 500 işletme ile büyümeye devam etmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Silahlı; “Herkesin tanıdığı global kahve zincirlerinden, dev perakendecilere; yerli restoran zincirlerinden, yerel markalara kadar birçok yeni üye işyeri önümüzdeki dönemde FAZLA Uygulaması ile birlikte “Fazla İyi” diyecek ve Fazla Gıda’nın israfla verdiği mücadelesine ortak olacaklar. Bu büyük mücadeleye katılmak isteyen hem tüketicileri, hem de gıda satış noktalarını aramıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Fazla Gıda dijital alt yapısı ile, 4 yıllık bir sürede 16 bin ton gıda kurtardı. 53 bin ton karbon emisyonu önlenirken, 200 Milyon TL değerinde gıda ekonomiye geri kazandırıldı. 1 milyon 100 bin ihtiyaç sahibine aylık gıda yardımı yapıldı ve 35 milyon öğün kurtarıldı. Ayrıca Fazla Gıda platformu üzerinden 35 bin gıda kurtarma işlem gerçekleştirildi. Kurtarılan gıda miktarı sayesinde indirekt olarak 61 Milyar Litre suyun da boşa gitmesi engellenmiş oldu.