Tuğçelik’e dev yatırım teşviki!

Otuz yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren, her geçen yıl Türk sanayisine, ekonomiye ve istihdama değer katan Tuğçelik; Nersan Holding çatısı altında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Mahle, Marelli, Magna, Behr, Willie Elbe, Bosch, Valeo, Horton başta olmak üzere dünyanın önde gelen otomotiv Tier1 firmalarına ve Vestel, B/S/H gibi beyaz eşya devlerine parça üretimi yapan firma; yaptığı yatırımlarla her geçen yıl büyüyor.

Kocaeli'de 16 Milyon Dolarlık Yeni Fabrika Alındı

Firma son olarak, bu yıl içerisinde Kocaeli - Arslanbey'de 40.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 60.000 metrekarelik yeni bir fabrika satın almıştı. Halihazırda İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında Otomotiv sektörüne, Kocaeli - Gebze'deki fabrikasında ise Beyaz Eşya sektörüne yönelik üretim yapan Tuğçelik; Arslanbey'deki yeni fabrikayı ise son teknolojiyle donatılmış dev bir üretim üssü haline getirmeyi amaçlıyor.

Arslanbey'deki Fabrika, Elektrikli Otomobil Üssü Olacak

Global otomotiv piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip eden Tuğçelik; Arslanbey fabrikasını elektrikli ve hibrid otomotiv alt sistemleri üretimine yönelik yeni üretim hatlarıyla donatarak OEM ve Tier1 için bu alanda önemli bir partner olmayı hedefliyor. Endüstri 5.0 odaklı, son teknolojiyle uyumlu robotlu üretim hatları, gelişmiş Ar-Ge ve test merkezleri ile adeta bir teknoloji üssü olacak yeni fabrika; dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinin çözüm ortağı olacak. Tuğçelik tarafından ortaya konulan bu vizyon ve yatırımlar, resmi makamlar tarafından da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Tuğçelik tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan 51986 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu bakanlık tarafından onaylandı. 1.050.659.966 TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi kapsamında makine teçhizat, KDV ve SGK pirim teşviki bulunuyor.

Tuğçelik Genel Müdürü Burak Nergiz: "Dünyanın Dört Bir Tarafına yeni nesil otomotiv komponentleri İhraç Edeceğiz"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tuğçelik Alüminyum Genel Müdürü Burak Nergiz, tesisin bir yıl içinde faaliyete geçeceğini ve deneme üretimlerine başlanacağını söyledi. İlk makine ve ekipmanların yurtiçi ve yurtdışından gelmeye başladığını açıklayan Nergiz, kısa zamanda faaliyete geçecek olan tesiste ağırlıklı olarak yeni nesil elektrikli ve hibrid araçlar için parça ve ekipman üretimi yapılacağını açıkladı. Halihazırda binek otomobil, suv ve hafif ticari araçlar için şasi-motor aksamı komponentleri ürettiklerini ve bu konuda önemli ihracat başarılarına imza attıklarını ifade eden Burak Nergiz, sözlerine şu şekilde devam etti: "Firma olarak katma değeri yüksek, ülke sanayisine ve ekonomisine değer katacak ürünler üretmeye öncelik veriyoruz. Bu prensip doğrultusunda elektrikli ve hibrid otomotiv alt sistemleri üretimindeki gelişmeler doğrultusunda ürün gamımızı geliştirecek hamleleri yapıyoruz. Dünyanın önde gelen ülkeleriyle rekabet edebilme noktasında TOGG gibi bir başarı hikayesini ülkemize kazandıran devlet büyüklerimizin ve bu yatırımı hayata geçiren işadamlarımızın oluşturacağı katma değere Tuğçelik olarak bizler de katkı sağlamak istiyoruz. Devreye alacağımız yeni fabrikamızla hem yerli otomobilimiz TOGG hem de dünyanın önde gelen otomotiv OEM ve Tier1 üreticileri için nitelikli bir çözüm ortağı olmayı amaçlıyoruz. Mevcut ürettiklerimizin üzerine hem yeni nesil güç paketleri hem de yapısal parçaları yapabileceğimiz yeni tesisimiz katma değeri yüksek entegre bir tesis olarak yapılandırılmaktır. Bugüne kadar Arslanbey tesisimize 19 milyon dolar üstünde fabrika ve ekipman yatırımı yaptık. Artarak devam edecek olan yeni fabrika yatırımımızla hem ciromuzu arttıracağız hem de küresel otomotiv sektöründe ülkemizin adından söz ettireceğiz."

Yeni Yatırımla 100 Milyon Euroluk Ciro Hedefleniyor

Yatırım tamamlandıktan sonra üretilen ürünlerin ihracatının başlamasıyla kademeli olarak Tuğçelik cirosunun yıllık yüz milyon Euro ve üzerine taşınması bekleniyor. Yapılan ve yapılması hedeflenen tüm kontratlar, yeni üretim kapasitesine bakılarak planlanıyor.