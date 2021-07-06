Trouw Nutrition Türkiye yaygın bayi ağı ile hayvan yetiştiricilerinin hep yanında

Gün geçtikçe artan dünya nüfusunun temel besin ihtiyacını sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde karşılayabilmek için hayvancılık sektörüne büyük görev düşüyor. Ancak hayvan yetiştiricileri, son zamanlarda artan maliyetler, değişen iklim ve dünya koşullarının getirdiği hammadde kalitesinde ve sürekliliğinde düşüş, hayvan sağlığını ve verimini etkileyen birçok problemden dolayı zor zamanlardan geçiyor. Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, hayvanların sağlıklı gelişimine katkı sağlayan ürün ve çözümlerini bayileri aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftliklere ulaştırarak onların kazançlarını arttırmalarına ve yaşadıkları olumsuzluklar ile başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Türkiye genelindeki 145 bayisi ile hayvancılık işletmelerine teknik destek de sağlayan şirket, hayvan yetiştiricilerinin çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

“Türk hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlıyoruz”

Ürünlerini hayvan yetiştiricilerine ulaştırmada çözüm odaklı hizmet anlayışını ilke edinmiş bayi kanallarının çok önemli bir rolü olduğunu söyleyen Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Satış Direktörü Fevzi Turhan, “Çiftliklerimiz son dönemde artan maliyetler ile zorlu bir dönemden geçiyor. Trouw Nutrition olarak biz de 100 yıllık global tecrübemiz ve çiftlikten sofraya bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz kalite odaklı ürünlerimizi bayilerimiz aracılığıyla doğrudan çiftliklere ulaştırarak hayvanlarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı oluyoruz. Yalnızca bununla kalmıyor, yetiştiricilerin sahadaki problemlerini birebir çözmek, ihtiyaçlarına destek olabilmek adına teknik ekiplerimizin uzmanlığından ve şirketimizin inovatif, çözüm odaklı yaklaşımlarından yoğun olarak faydalanıyoruz. Bu kapsamda hayvan yetiştiricilerine her daim teknik destek hizmeti veriyoruz. Ayrıca çiftliklerimizin kullandığı ham maddelerin kalitesini daha iyi takip edebilmeleri için Ankara’da bulunan laboratuvarımızdan da faydalanıyor; çiftliklere ham madde analizi ve toksin analizi desteği de sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde Trouw Nutrition Türkiye olarak, alanında uzman ve konusunda donanımlı ekibimizi daha da güçlendirerek, hizmetlerimizi Türkiye’deki tüm yetiştiricilere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımımızla aslında Türk hayvancılık sektörüne olduğu kadar ülkemizin besin zinciri kalitesine ve ekonomisine de büyük katkı sağlıyoruz.” dedi.

“Daha sağlıklı ve verimli sürüler ile daha fazla kazanç”

Bayi kanalında ruminant kategorisinde özellikle buzağı mamaları ve premiks ürünlerinde çok güçlü olduklarını söyleyen Fevzi Turhan, “Trouw Nutrition olarak üreticisi olduğumuz, kalitesi tüm dünyaca bilinen buzağı mamaları ve güvenilir üretim ilkesi ile geliştirdiğimiz premiks karışımlarıyla her daim çiftliklerin yanında oluyor, sunduğumuz özel çözüm ve hizmetlerle de yetiştiricilerimizin zamandan ve maliyetten tasarruf etmelerine imkan tanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türk hayvancılık sektörünün hizmetine sunduğumuz, çiftlik hayvanlarının daha dengeli beslenmelerine, böylece maksimum performans göstermelerine yardımcı olan zengin içerikli premiksimiz Maxcare ile hayvanları daha sağlıklı, çiftlikleri ise çok daha kazançlı bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Daha küçük ölçekli işletmelerde bulunan hayvanların günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiğimiz VitaFarm ile hayvanlarda vitamin ve mineral eksikliği nedeniyle yaşanacak sağlık problemlerinin önüne geçiyoruz. LifeStart konseptimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Sprayfo Buzağı Mamaları ile de buzağıların çok daha sağlıklı bir gelişim göstermelerine ve ilerleyen zamanda yüksek süt verimi sağlayan, güçlü ve sağlıklı ineklere dönüşmelerine destek oluyoruz.” diye konuştu.