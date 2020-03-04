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Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim en etkin 50 CMO arasında

Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim en etkin 50 CMO arasında

04 Mart 2020 Çarşamba 12:27
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Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim en etkin 50 CMO arasında

Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliği ile düzenlenen Türkiye’de “En Etkin 50 CMO” arasındaki yerini aldı. Türkiye’nin en prestijli ve saygın araştırmalarından biri olarak kabul edilen ve Barış Erdim’in ikinci kez layık görüldüğü “En Etkin 50 CMO”, günümüzde değer odağının yaratılmasında büyük etkileri olan CMO’ların, yeni dünyanın rekabet ortamında yükselen değerine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor.

Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, Fortune 500, ISO 500 listeleri, borsaya kote, ciro, karlılık, sektördeki yeri, çalışan sayısı yönünden incelenen binin üzerindeki şirket arasından seçilen 400 kuruluşun üst düzey pazarlama yöneticileri (CMO) arasından ilk 50 içinde olmaya layık görüldü. Araştırma, danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda başarılı performanslarıyla dikkat çekenler arasından yapıldı. Erdim ödülünü CMO Summit 2020’de düzenlenen törende aldı.

CMO Summit 2018’de düzenlenen “Dijital Dönüşüm ve Marketing 5.0” paneline de katılan Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, burada yaptığı konuşmada dijitalleşmenin önemine ve Toyota’nın pazarlama alanındaki gerçekleştirdiği dijital ve teknolojik çalışmalara değindi.

Erdim panelde yaptığı konuşmada, marka olarak online ve offline datayı birleştirmek için birçok çalışma yaptıklarını dile getirerek “Dijital platformlar sayesinde dijital iletişimin etkisini net olarak ölçebiliyoruz. Üzerinde çalıştığımız konulardan biri müşteri segmentlerimizi daha detaylı ve dinamik hale getirmek, bunları hem doğrudan iletişim hem de dijital hedeflemede kullanmak. Kontrolün müşteride olduğu bir dönemde hem geleneksel kanalları iyi yönetmek, hem de yenilikçi kanalları kullanma konusunda hızlı hareket etmeye çalışıyoruz” dedi.

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