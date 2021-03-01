TOTAL’den Club TOTAL üyelerine 25 TL değerinde yakıt puan hediye

Avantajlarla dolu Club TOTAL dünyasında; TOTAL İstasyonları mobil uygulaması üzerinden Club TOTAL’e üye olup ilk kez işlem yapacaklar 150 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde, bir sonraki alışverişlerinde geçerli 25 TL değerinde yakıt puan kazanıyor.

01-31 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında TOTAL İstasyonlarında Club TOTAL üyeliği ile yapılacak tek seferlik 150 TL ve üzeri ilk işlemin ardından 25 TL değerinde yakıt puan, üyenin hesabına tanımlanacak. Kazanılan yakıt puanlar, 30 Nisan 2021 tarihi gün sonuna kadar Club TOTAL üyesi tüm TOTAL İstasyonlarında kullanılabilecek.

Kampanya koşulları ve detaylı bilgiye www.totalistasyonlari.com.trweb sitesi ve TOTAL İstasyonları mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilir.

Şimdi, Club TOTAL üyesi olmak çok kolay

Club TOTAL üyesi olmak için akıllı telefonlardaki uygulama marketleri üzerinden ya da http://bit.ly/clubtotaladresinden TOTAL İstasyonları uygulamasını ücretsiz indirerek kolayca üye olmak mümkün. Sizler de hemen indirip üyeliğinizi tamamlayın, her yolculukta kazanmaya başlayın!

Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL İstasyonları, geniş dağıtım ağı ile müşterilerine kaliteli hizmet ve yüksek performanslı ürünler sunuyor.