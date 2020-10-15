Toplam çalışma süresinin üçte ikisini üstlenen kadınlar, dünya gelirinin sadece yüzde 10’una sahip

Forumun konularından birinin çalışma hayatında kadını güçlendirmek olduğunu anlatan Akkol, “Ev ve bakım işleri de dahil edildiğinde, dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisi kadınlara ait. Oysa dünya gelirinin sadece %10’u kadınların. Tabiri caizse, işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor” diye konuştu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde, kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin ‘Birlikte Mümkün’ diyerek ‘İşimizin Yarını’ ana temasıyla bir araya geldiği Ortak Paylaşım Forumu başladı. Çalışma hayatının Davos’u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay video mesajıyla katılırken, forumun açılış konuşmalarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptı.

Geçtiğimiz yıl sosyal fayda odağıyla gerçekleşen Forumda bu yıl; İşimizin Yarını odağında, sanayi odaklı işgücü dönüşümü, işimizin geleceğinde kadın ve yeni nesil sendikacılıkta dijitalleşme gibi konular farklı perspektiflerden hep birlikte ele alınıyor.

Açılış konuşmasını tamamlayan Özgür Burak Akkol bu yılki etkinlikte de konularından birinin çalışma hayatında kadını güçlendirmek olduğunu belirterek, “Ev ve bakım işleri de dahil edildiğinde, dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisi kadınlara ait. Oysa dünya gelirinin sadece %10’u kadınların. Tabiri caizse, işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor” şeklinde oldukça kritik bir veriye değindi. Bu konunun Konfederasyon olarak önceliklerinde kalacağına ve yarınki oturumda, kendi alanlarında örnek kadınlarla beraber olacaklarını aktardı.

‘Her 3 kişiden biri gelecekteki işinin becerilerine sahip değil’

Yaptığı açıklamada Akkol ayrıca, çalışma şeklimizin dönüştüğünü aktaran Akkol, beceri açığının tüm dünyanın konusu olduğunu dile getirdi. “Mevcut durumda 3 kişiden 1’i gelecekteki işinin becerilerine sahip değil” diyerek, bu bilinçle “Sanayide İşgücü Dönüşümü” projesini başlattıklarını belirtti. Akkol, “Ülkemizde 200 bin tekstil çalışanımızın yetkinliklerini daha üst beceri seviyeye çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

Bu kapsamda açılış konuşmasını tamamlayan Özgür Burak Akkol, geçtiğimiz yıl alınan ortak kararlarda yaşanan gelişmelere değindi. Salgın sürecinde Konfederasyon tarafından alınan aksiyonları da paylaştı. “TİSK ekosistemindeki işyerlerine ve çalışanlarına toplam 5 milyonun üzerinde maske, 100 tonu aşkın dezenfektan dağıtımı yaptık.” diyerek, Biz Bize Yeteriz kampanyasına Konfederasyon ekosistemi içerisinden yaklaşık 200 Milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı. Alınan aksiyonlar kapsamında sözlerine şu şekilde devam etti: “Kısa çalışma ödeneği üzerine maaşları biz tamamlayalım dedik. TİSK ekosistemi dışında da uygulamayı teşvik etmek için devletimiz ile birlikte çalıştık. Çalışanlarımıza ve dahası ekonomiye doğrudan 5 milyar lira nakdi destek sağladık. Fesih yasağına kadar geçen sürede de işten çıkarma yapmadık. Salgına 2 milyon istihdam ile girdik, çok şükür 2 milyon ile çıktık.”

Akkol, üçlü sacayağında “Birlikte Mümkün Türkiye” sloganıyla yola çıktıklarının ve sadece bir yılda çok önemli adımlar attıklarının, birlikte ürettiklerinin altını çizdi. Akkol, bu birlikteliğin TİSK tarafından sağlanmasından da ayrıca çok mutlu olduklarını belirtti. “Her zaman olduğu gibi bugün de bizimle birlikte olan, desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Her daim yapıcı, icraat ve çözüm odaklı yaklaşımları bizim için çok değerli.” diyen Akkol, forum açılış konuşmasını iş birliği çağrısı ile sonlandırdı.