TİM’den Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 Milyon TL’lik Destek



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, şunları söyledi: “Yaşadığımız bu sıkıntılı günleri aşmak adına, Türk milleti olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Ülkemizin tüm kurumlarıyla birlikte yürüttüğü bu topyekûn mücadelede, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak biz de 61 ihracatçı birliğimizle görevimizin başındayız. Geçtiğimiz hafta ‘Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz” sloganıyla, günlük 1 milyon tıbbi maske ve 100 bin litre dezenfektan üretmek için üretim seferberliği başlatmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda 95 bin üyemizi temsilen 15 Milyon TL’lik bağış yapacağımızı beyan ediyoruz. Bundan önce de olduğu gibi, ihracatın saha neferleri olarak ülkemiz adına üzerimize düşen ne varsa bir vazife olarak kabul edip icra etmeye devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte el birliği ile atlatacağız, ‘Biz bize yeteriz Türkiyem.’”