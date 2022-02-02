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TİM Başkanı İsmail Gülle'den İhracatçılara Tebrik Mesajı!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yılın ilk ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 17,3 artışla 17 milyar 593 milyon dolara çıktığını açıkladı. Muş, "Bu tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı" dedi. Türkiye'nin dış ticaret açığı 2022 Ocak'ta 10,4 milyar dolar oldu. Konu ile ilgili TİM başkanı İsmail Gülle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ihracatçıları tebrik etti.
İş Dünyası 02.02.2022, 13:52 02.02.2022, 13:58
İsmail Gülle paylaşımda: "Ticaret Bakanımız Sn.@mehmedmus'un katılımlarıyla ‘Ocak 2022 Dış Ticaret Rakamları’nı açıkladık. Geçen yılın aynı ayına göre tarihimizin en yüksek Ocak ayı ihracat rakamına ulaştık. Bu başarıda emeği olan 100 bini aşkın ihracatçımızın her birini yürekten kutluyorum." sözlerine yer verdi.