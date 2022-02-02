TİM Başkanı İsmail Gülle'den İhracatçılara Tebrik Mesajı!

İsmail Gülle paylaşımda: "Ticaret Bakanımız Sn.@mehmedmus'un katılımlarıyla ‘Ocak 2022 Dış Ticaret Rakamları’nı açıkladık. Geçen yılın aynı ayına göre tarihimizin en yüksek Ocak ayı ihracat rakamına ulaştık. Bu başarıda emeği olan 100 bini aşkın ihracatçımızın her birini yürekten kutluyorum." sözlerine yer verdi.