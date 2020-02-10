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TGSD Başkan Yardımcısı Esra Ercan hayatını kaybetti

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkan Yardımcısı Esra Ercan, hayatını kaybetti.

TGSD Başkan Yardımcısı Esra Ercan hayatını kaybetti

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkan Yardımcısı Esra Ercan, hayatını kaybetti.

10 Şubat 2020 Pazartesi 11:16
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TGSD Başkan Yardımcısı Esra Ercan hayatını kaybetti

 Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Esra Ercan’ın ölümü Türk Moda Endüstrisi’ni yasa boğdu.  

 Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Esra Ercan, 2003 – 2011 yılları arasında Tesco Türkiye Kurucu Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Ercan, 2011’den bu yana dünyanın önde gelen mağazalar zincirlerine tasarım, üretim, satın alma ve lojistik desteği sunan Spring Near East Manufacturing Company Limited’in Kurucu Ortağı ve Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

 İki çocuk annesi olan 50 yaşındaki Esra Ercan’ın cenazesi, yarın öğleyin İstanbul Kanlıca’daki İskenderpaşa Camii’nde kılınacak namazın ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

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