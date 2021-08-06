Teksan Capital 500’de 63 sıra birden yükselmeyi başardı

Capital Dergisi tarafından açıklanan ve Türkiye’nin en büyük özel şirketlerinin 2020 yılı ciro rakamlarına göre sıralandığı Capital 500, bu yıl da Türkiye ekonomisi ve iş dünyasının nabzını tutmaya devam etti. Yenilikçi ürün ve hizmetleri ile 6 kıtada 130’dan fazla ülkede tercih edilen ve ülkemizi uluslararası arenada başarı ile temsil eden Teksan, pandeminin iş süreçleri üzerindeki baskısı ve yaşanan zorluklara karşın 2020 yılında elde ettiği 1 milyar TL’nin üzerindeki ciro ile Capital 500’de 63 basamak birden yükselerek 436. sıraya yerleşti. Teksan’ın cirosu 2019 yılına göre yüzde 35’in üzerinde artış gösterdi.

Teksan’ın 2020 yılındaki başarılı performansı ile Türkiye’nin en büyüklerinin sıralandığı listelerdeki yükselişinden duydukları mutluluğu dile getiren Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, “Teksan olarak belirsizlik sisinin ortasında yön bulmaya çalışılan, dengelerin yeniden kurulduğu 2020 yılı zorluklarla geçen bir yıl olarak geride kaldı. Teksan olarak çalışanlarımızın fedakârca çalışmaları, iş ortaklarımızın bizlere duyduğu güven ve yıllar içinde sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz ticari ilişkilerimiz sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. 2020 yılında ciromuz 2019 yılına kıyasla yüzde 35’in üzerinde artış gösterdi ve büyüme çizgimizi devam ettirdik. Yeni başarılar için motivasyonumuzu artıran Capital’in “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi” listesindeki yükselişimizden mutluluk duyuyoruz. İhracat denince Türkiye’nin akla gelen en önemli şirketlerinden biri olarak yurtdışı pazarlardaki büyüme grafiğimizi 2021 yılı ve sonrasında da sürdürmek için yoğun çaba harcıyoruz” diye konuştu.