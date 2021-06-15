TEGV ve Eski Arçelikliler Derneği’nin tablet kampanyası devam ediyor

Kamuoyundan destek gören kampanyaya bugüne kadar Ekol Lojistik, Fina Enerji, Walt Disney, Kellogg’s, Schneider Electric, Schneider Global, Yeniköy Rotaract, QNB Finansbank, Allianz, TEB Arval, TEB Cetelem, SET Teknik, Soyer Hafriyat, IMCD, Güzel İstanbul Leo Kulübü gibi kurumlar tarafından bağış yapıldı. Ayrıca CNN Türk haber spikeri Duygu Kaya, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da bireysel kampanya düzenleyerek destek verirken, vatandaşlar da kampanyaya duyarsız kalmadı.

Ekim ayında başlayan tablet dağıtımları kapsamında; Ekim – Aralık 2020 döneminde 498, Ocak – Şubat 2021’de 728, Mart ayında ise 827, Nisan’da 184, Mayıs – Haziran aylarında ise 1.005 olmak üzere bugüne kadar toplam 3.242 çocuğa tabletleri ulaştırıldı.

İstanbul’dan Antalya’ya, Siirt’ten İzmir’e, Şanlıurfa’dan Ankara’ya, Zonguldak’tan Eskişehir’e, Sakarya’dan Batman’a, Giresun’dan Diyarbakır’a kadar Türkiye genelinde 22 il ve 38 ilçede, 66’sı köy okulu olmak üzere toplam 136 okulda öğrenim gören çocuklar, hediye tabletleri aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği derslere sorunsuz ulaşmaya başladı. Çocuklar, aynı zamanda Fen, Matematik, İngilizce, Bilişim, Okuma, Sosyal-Duygusal Öğrenme Etkinliklerinin bulunduğu TEGV uzaktan eğitim platformundan da yararlanabiliyor.

Tosyalı: “Duyarlı kurum ve bireylerin desteklerini bekliyoruz…”

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, kampanyanın iş dünyası ve bireylerden gördüğü ilginin kendilerini mutlu ettiğini, ancak yurdun dört bir yanında daha fazla çocuğa ulaşmak için yeni desteklere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Tosyalı, “Yeni Dünya kampanyası, duyarlı kurumlar ve bireylerin bağışlarıyla büyüyor. Bugüne kadar 3.132 çocuğumuzu tabletleriyle buluşturduk. Onlara, pandeminin devam ettiği bugünlerde eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla yürüttüğümüz bu kampanyaya destek veren tüm bağışçılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Yeni Dünya kampanyamızın, tüm duyarlı insanların ve eğitim dostlarımızın desteğiyle daha da büyüyeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.