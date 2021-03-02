TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nın inşaatı Haziran’da başlayacak

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 1999 yılından bu yana 3.135 gönüllüsünün desteği ile faaliyetlerini sürdürmekte olan ve bu güne kadar 132 bini aşkın çocuğu nitelikli eğitim desteği ile buluşturan Van’daki eğitim parkını yenileme kararı aldı. Pandemi nedeniyle etkinliklerine geçen yıl ara verilen eğitim parkının yerine yepyeni, modern ve çevreci bir eğitim parkı inşa etmek için çalışmalar 2020’nin sonunda başladı. Yeni eğitim parkı, 2008 yılında hayatını kaybeden miras bağışçısı Nirun Şahingiray’ın adını yaşatacak.

Konsept proje seçildi

Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nın hazırlıklarında ilk etap geride kaldı. Vakfın eğitim mimarisi alanında yaptığı araştırmalar; gönüllü, veli, öğretmen, üniversite temsilcileri ve saha çalışanlarının katıldığı çalıştaylar, etkinlik noktalarına gelen çocuklardan alınan geri bildirimlerle ortaya konulan mimari gereksinimler doğrultusunda, 8 mimarlık ofisiyle konsept proje çalışması gerçekleştirildi. Detaylı ve uzun soluklu değerlendirmelerin ardından PAB Mimarlık’ın hazırladığı proje ile ilerleme kararı alındı.

Şimdi sıra inşaatta

Sürdürülebilir mimarisi, teknoloji altyapısı, spor alanları, açık alan düzenlemesi ve fonksiyonel iç mimarisiyle çocuk dostu mekan olarak tasarlanan Nirun Şahingiray Eğitim Parkının inşaat çalışmalarına önümüzdeki Haziran ayında başlanması, açılışın ise Aralık ayında yapılması planlanıyor. Eğitim Parkı hizmete açıldığında, yılda 5 bin çocuğa nitelikli eğitim desteği sunabilecek.