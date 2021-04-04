TAYSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam Oldu!

Otomotiv tedarik sanayisinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı bu sene gerçekleştirdi. Pandemi önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda üyenin katılımıyla düzenlenen olağan genel kurul sonucunda, 5 yıldır TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak otomotiv tedarik sanayisi adına önemli çalışmalarda bulunan Alper Kanca görevini Albert Saydam’a devretti. TAYSAD’ın yeni dönem yönetim kurulunda Şekib Avdagiç (Avitaş Kompozit A.Ş.), Berke Ercan (Cavo Otomotiv A.Ş.), Osman Zeki Sever (Ditaş Doğan A.Ş.), Doğukan Dudaroğlu (Eku Fren A.Ş.), Atacan Güner (Assan Hanil A.Ş.), M. Fatih Uysal (Norm Cıvata A.Ş.), Lokman Yamantürk (Parsan Makine A.Ş.), Yakup Birinci (Birinci Otomotiv A.Ş.), Hakan Konak (Toyota Boshoku A.Ş.) ve Tülay Hacıoğlu Şengül (Maysan Mando A.Ş.) yer aldı.

Genel kurulda açıklamalarda bulunan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Türkiye, ortaya koyduğu kalite, nitelikli iş gücü ve uzmanlığıyla dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden. Otomotiv tedarik sanayisi ise bu başarıyı oluşturan sac ayaklarından bir tanesi. Bu farkındalıkla, göreve geldiği andan itibaren Türk tedarik sanayisinin Avrupa başta olmak üzere dünyada bilinirliğini artırmak, yeni iş birliği köprüleri kurarak ihracat hacmimizi genişletmek ve tedarik sanayisinin sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çok değerli çalışmalar yapan Alper Kanca’ya teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Alper Kanca’nın görevde kaldığı 5 yıl boyunca ortaya koyduğu emek ve gösterdiği vizyon sadece sektörümüz için değil ülkemiz için de çok önemliydi” dedi.

“TAYSAD’da her bakımdan bir bayrak değişimi yaşanıyor”

Yeni yönetimde her ürün grubunu ve farklı bölgeleri temsil eden 28 üyenin yer aldığını dile getiren Saydam, “TAYSAD’da her bakımdan bir bayrak değişimi yaşanıyor. Bu değişim, esasında bir önceki başkanın yükselttiği çıtayı daha da yukarı taşımak için bir yarış. TAYSAD, Türkiye’nin gururudur. Sizlerin bize bırakmış olduğu bu emaneti, büyük bir sorumlulukla üstleneceğiz” diye konuştu.

“Ürünlerimiz, işletmelerimiz daha akıllı olmak zorunda”

Otomotiv sektörünün yaşadığı değişim ve dönüşümün pandemi süreci ile birlikte daha da hızlandığının altını çizen Saydam, “Değişimdeki ana faktör teknolojideki, müşteri taleplerindeki hızlı değişim. Sadece akıllı mobil aletler veya kullandığımız teknolojiden bahsetmiyoruz. Dijital teknikler, yeşil teknolojiler… Dolayısıyla işletmelerin tek başına takip edemeyeceği ama diğer taraftan takip etmek ve bunlardan çıkarımlar yapıp, uygulamak zorunda olduğu geniş ve karmaşık bir dünyadan bahsediyoruz. Ürünlerimiz, işletmelerimiz daha akıllı olmak zorunda. Ana sanayide üretim mimarisi ve tedarikçi ilişkisi yeniden yapılandırılıyor. Tabiri caizse işletme yöneticileri olarak bizler de akıllı olmak zorundayız” diye konuştu.

“Önümüzde oldukça zorlu bir süreç var”

Küreselleşme olgusunun tamamen değiştiği bir dönemden geçildiğini anlatan Saydam, şu açıklamaları yaptı: “Pandemi nedeniyle otomotiv araç üreticileri yakın bölgelerde kaynak arayışında. Bu Türkiye için bir fırsat. Türkiye otomotiv tedarik sanayi, Türkiye genel ekonomik performansının üstünde bir başarı gösterdi. Bunu, daha yüksek seviyeye taşımalıyız. Bu da yeni iş modelleri, iş teknikleri ve yaklaşımlarla mümkün. Karar süreçlerimizde daha cesur olmalıyız. Sektörümüzdeki yeni açılımlar hepimize umut verdi. TOGG yatırımı, bizim için bir boy aynası olacak. Müspet ya da menfi kendimizi değerlendirme fırsatımız var. Ford Otosan’ın elektrikli araç projesi de benzer bir fırsatı sunuyor. TAYSAD Yönetimi olarak üyelerimizle birlikte yeni teknolojiler ve inovasyonu odağımıza alarak önemli adımlar atacağız.”

Ödüller sahiplerini buldu

TAYSAD’ın 42’nci Genel Kurul toplantısı kapsamında en çok ihracat yapan, ihracatını en fazla artıran, en fazla patent tescili alan, TAYSAD tarafından düzenlenen eğitimlere en çok katılan ve TAYSAD’ın mesleki eğitimi destekleyen ADMOG kurumsal sosyal sorumluluk projesine en çok destek veren firmalara da ödülleri takdim edildi.

İhracat Ödülleri

2019 Yılında En Çok İhracat Yapan Üyeler:

Bosch Sanayi Maxion İnci Jant Tırsan Treyler

2020 Yılında En Çok İhracat Yapan Üyeler:

Bosch Sanayi Maxion İnci Jant Tırsan Treyler

2019 Yılında İhracatını Yüzdesel Oranda En Fazla Artıran Üyeler:

Scattolini Freudenberg Kalibre Boru

2020 Yılında İhracatını Yüzdesel Oranda En Fazla Artıran Üyeler:

İsmak Group Farba Otomotiv Toyotetsu Otomotiv

Patent Ödülleri

2019 Yılında En Çok Patent Tescili Alan Üyeler:

Tırsan Treyler Bosch Sanayi Martur Sünger

2020 Yılında En Çok Patent Tescili Alan Üyeler:

Vestel Elektronik Tırsan Treyler Bosch Sanayi

Eğitim Ödülleri

2019 Yılında TAYSAD Eğitimlerine En Çok Çalışan Gönderen Üyeler:

TI Otomotiv Pimsa Adler Ermetal

2020 Yılında TAYSAD Eğitimlerine En Çok Çalışan Gönderen Üyeler:

Autoliv Cankor Olgun Çelik Kros Otomotiv

Sosyal Sorumluluk Ödülleri:

2019 Yılında ADMOG Al Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir Projesi’ne En Çok Bağış Yapanlar Üyeler:

PPG Industries Autoliv Cankor Asaş Alüminyum

2020 Yılında ADMOG Al Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir Projesi’ne En Çok Bağış Yapanlar Üyeler