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TAV’dan Capital One yolcusuna Washington’da Primeclass hizmet

TAV İşletme Hizmetleri Washington Dulles Uluslararası Havalimanı’ndan seyahat edecek Capital One kartı sahipleri için havalimanında özel yolcu salonu hizmetleri sunmak üzere bir anlaşma imzaladı

İş Dünyası 04.03.2021, 14:30
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TAV’dan Capital One yolcusuna Washington’da Primeclass hizmet

Yaklaşık 1.5 yıldır dünyayı etkisi altına alan ve havacılık sektörünü de olumsuz etkileyen pandemi döneminde sektörün önde gelen şirketlerinden TAV İşletme Hizmetleri ABD’de önemli bir yatırıma imza attı. TAV İşletme Hizmetleri ile Capital One Financial Corp. Washington Dulles Uluslararası Havalimanı’nda özel yolcu salonu açmak üzere anlaştı. İmzalanan anlaşma kapsamında şirket, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı yolcularına 10 yıl boyunca Capital One özel yolcu salonunda havalimanı ağırlama hizmetleri sunacak. Amerika'daki en yoğun havalimanlarından biri olan ve her yıl 23 milyon yolcuya 125’ten fazla güzergaha uçuş imkanı sağlayan Dulles Havalimanı, ülkenin en büyük 25’inci bağlantı noktası olarak yer alıyor.  

Washington’da Primeclass ile lüks bir deneyim 

TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, havalimanı ağırlama hizmetleri konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldiklerini belirterek, “Dulles Uluslararası Havalimanı’nda devam eden büyümemiz havalimanı ağırlama hizmetleri konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline gelmemizde önemli bir dönüm noktası oldu. Burada Primeclass özel yolcu salonları vasıtasıyla eşsiz ve kusursuz bir müşteri deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. Dijital dönüşüm yatırımlarımız sayesinde müşterilerimize kaliteli hizmetler sunmaya ve havalimanındaki ortaklıklarımız için güvenli bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.   

Capital One yolcularına sakinlik ve huzuru yansıtacak

Mimar Eero Saarinen tarafından Dulles Havalimanı için modern estetiğin özgün tasarımı fikrinden esinlenilen Capital One yolcu salonu, Washington D.C. bölgesine özgü mimari ve sanatı yansıtacak. Yolculara sakinlik ve huzur vermesi amaçlanan Capital One yolcu salonu, daha sürdürülebilir, LEED uyumlu ve bol miktarda doğal gün ışığı sağlayan biyofilik tasarıma sahip zengin ve doğal malzemelerle inşa edilecek. Rahatlamak ve tazelenmek isteyen yolcular için benzersiz bir alan haline gelecek 790 metre kare alana sahip Capital One yolcu salonunda konforlu oturma alanları, lüks bir bar, kablosuz internet, çoklu ekranda uçuş bilgileri, çocuklar için oyun alanı ve bir de al-git alanı bulunacak.

TAV İşletme Hizmetleri Hakkında 

TAV İşletme Hizmetleri, TAV Havalimanları Holding’in havacılık dışı gelirlerini oluşturan ürün ve hizmetleri yaratan ve yöneten iştiraklerinden biridir. Primeclass Karşılama & Uğurlama Hizmetleri, Özel Lounge İşletmeciliği, TAV Passport Kart Sadakat Programı, LoungeMe mobil uygulaması, TAVPort.com, AirportEasy.com Online Seyahat Siteleri, reklam alanları kiralama ve ticari alan tahsisleri TAV işletme Hizmetlerinin ürün ve hizmet portföyünü oluşturmaktadır. Primeclass markası, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, 2021 yılında global pazarda 19’dan fazla ülkede, 60’a yakın özel yolcu salonunda, 10 milyondan fazla yolcuya dokunmayı ve sektörde dijital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyor. İş geliştirme anlayışını küresel bir bakış açısı üzerine kuran TAV İşletme Hizmetleri’nin operasyon haritası ise Türkiye’de ve dünya da uzman kadrosuyla 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Capital One Hakkında

İştirakleri arasında Capital One, N.A., ve Capital One Bank (Amerika), N.A. bulunan ve finansal bir holding olan Capital One Financial Corporation (www.capitalone.com) şirketinin 31 Aralık 2020 itibariyle 305,4 milyar USD mevduatı ve 421,60 milyar USD toplam varlığı bulunmaktadır. Merkezi McLean, Virginia’da bulunan Capital One, tüketicilere, küçük işletmelere ve ticari müşterilere pek çok kanal vasıtasıyla geniş kapsamlı mali ürün ve hizmetler sunmaktadır. Capital One, N.A. şirketinin New York, Louisiana, Texas, Maryland, Virginia, New Jersey ve Kolombiya Bölgesi’nde şubeleri bulunmaktadır. Bir Fortune 500 şirketi olan Capital One, New York Borsası’na kote olup “COF” kısaltmasıyla S&P 100 endeksinde işlem görmektedir.

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