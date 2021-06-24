TATARİSTAN CUMHURBAŞKANI’NDAN GEBKİM’E YATIRIM SÖZÜ

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Tataristanlı şirketlerin Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı yatırım ve iş birliği projeleri için Türkiye’nin ilk ve tek kimya ihtisas organize sanayi bölgesi, Kocaeli-Gebze Kimya İhtisas OSB’sini (GEBKİM) ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen ziyarette ayrıca Bakan Varank’ın 8 ay önce temellerini attığı GEBKİM Anaokulu’nun da açılışı yapıldı.

“TÜRKİYE’DEKİ GİBİ İYİ İŞLEYEN OSB’LERE RASTLAMADIM”

GEBKİM turu sonrası yenilen yemekte bir konuşma gerçekleştiren Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, “Türkiye’ye her geldiğimizde bizi sanki evimizdeymişiz gibi ağırlıyorlar. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bulundum, pek çok sanayi bölgesini gezdim ancak şunu söylemek zorundayım ki; Türkiye’deki gibi iyi işleyen Organize Sanayi Bölgeleri’ne rastlamadım. Özellikle de GEBKİM’in olanaklarını ve yapısını çok beğendik. Burada girişimcilere, iş adamlarına, işçilere verdiğiniz destekle herkes için güzel bir örneksiniz. Başarınızın ardında iki neden görüyorum. Birincisi Türk Milleti, Türk Halkı, çok çalışkan, girişimci ve çok uğraşan bir halktır. İkincisi böylesine çalışkan ve girişimci bir halkı destekleyen hükümetiniz var. Girişimciler ve sanayiciler için gerekli tüm destekler sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

“SİZİN ÇALIŞKANLIĞINIZI ÖRNEK ALIP, BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Türkiye’nin, Tataristan’da gerçekleştirdiği yatırımlardan övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Minnihanov, “Türkiye’de birçok organize sanayi bölgesi gezdik, onların çalışma tecrübelerini biriktirdik. Türkiye’nin yardımlarıyla Tataristan’da pek çok Türk şirketi kendi yatırımlarını gerçekleştirdi. Şimdi bizim de Türkiye’ye yatırım yapma niyetimiz var. Sayın Bakanımızla görüştük, kendisi çok atılgan ve çalışkan biri, bizler çalışkan olarak tanınırız ancak burada görüyoruz ki sizler, bizden daha çok gayret gösteriyorsunuz. Bizde bu iyi niyeti minnettarlıkla kabul ediyoruz. Yeter ki siz çalışın, bizler de sizin çalışkanlığınızı örnek alıp, sizlerle çalışacağız” şeklinde konuştu.

“SİZLERİ TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUM”

GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “GEBKİM OSB’nin Tatar asıllı başkanı olarak Tataristan Liderini ağırlamak bana çok büyük onur verdi. Sayın Cumhurbaşkanı ile Kazan’da bir araya geldiğimizde kendisini bana bir nasihatte bulunmuştu. Şimdi ben o nasihati dinliyorum ve bir Tatar olarak bize kucak açan güzel Türkiye’mize yatırım yapmaya davet ediyorum. İki ayrı ülkede yaşayan aynı milletin evladı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizleri Türkiye’ye, özellikle GEBKİM’e yatırıma bekliyoruz” dedi.

ÜRETEN AİLELERİN ÇOCUKLARI EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın temelini 8 ay önce attığı GEBKİM Anaokulu, yine Bakan Varank’ın katılımıyla düzenlenen törende hizmete açıldı. Üreten ailelerin çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için açılan GEBKİM Anaokulu, tam gün 120 öğrenci, yarım gün 240 öğrenci kapasitesiyle yalnızca çalışan ailelere değil, bölgedeki ailelere de hizmet verecek. Altı sınıf ve dört atölyeden oluşan GEBKİM Anaokulu’nda, çocukların dünyayı keşfedeceği Montessori Sınıfı, sanatı deneyimleyecekleri Sanat Sınıfı, kış sezonunda spor aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri Jimnastik Sınıfı, kimyayı deneyimleyecekleri Kimya Sınıfı, Dünya kültürlerini öğrenecekleri Kültür Sınıfı, uzayın sınırlarını keşfedecekleri Uzay Sınıfı, 70 farklı zeka oyununu oynayabilecekleri Zeka Oyunları Sınıfı, anadilde yabancı dil öğretilecek Yabancı Dil Sınıfı, masal dinleyebilecekleri, hayal güçlerini geliştirecekleri Masal Sınıfı ve en önemlisi Matematiği bir korku ögesi olmaktan çıkaracak Matematik Sınıfı bulunuyor.