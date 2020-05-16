Şölen Ceo’su Elif Çoban: “Bayramda gıda güvenliğinden ve Kaliteden taviz vermeyin”

Türkiye’nin atıştırmalık sektöründeki önde gelen şirketlerinden Şölen, Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmelerine ek olarak aldığı ileri seviyedeki tedbirlerle tesislerindeki bayram çalışmalarını hızla sürdürüyor. Geniş ürün yelpazesiyle evlere bayram coşkusunu getirecek olan Şölen, gıda güvenliği alanında yaptığı yatırımlarla tüketicilerine kaliteli ve hijyen unsurları gözetilerek ürettiği ürünlerini sunuyor.

“Gıda güvenliğine sürekli yatırım yapıyoruz”

Gaziantep’te bulunan ve endüstri 4.0 donanımıyla dünyanın sayılı tesislerinden biri olan Türkiye’nin Çikolata Fabrikası’nda el değmeden ürettikleri ürünleri Ramazan Bayramı’nda tüketicilerle buluşturacaklarını söyleyen Şölen CEO’su Elif Çoban, “Bu sene alışılagelmiş bayramlardan çok farklı bir bayram geçireceğiz. Geleneklerimiz arasında önemli bir yere sahip olan bayram ziyaretlerini gerçekleştiremeyeceğimiz için biraz buruk bir bayram olacak ancak biz ürünlerimizle bayramı evlere getirmeye çalışıyoruz. Her geçen gün gıda güvenliğine ve ürün lezzetine sürekli yatırım yapıyoruz. Tüketicilerimize bayramda gıda güvenliği ve kaliteden taviz vermemelerini öneriyoruz. Şölen olarak, gıda güvenliğini en üst seviyede tuttuğumuz tesislerimizden çıkan 16 marka ve 57 farklı lezzet ile bu bayramın da çikolata ve şekerde en fazla ürün çeşitliliğine sahip markasıyız” dedi.

4700 kişiye ek istihdam

İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde önceliğin çalışanların sağlığı olduğunu söyleyen Elif Çoban, “Hem tesislerimizde hem de sahada en üst seviyede tedbirleri alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışanlarımız bu zorlu koşullarda tüketicilerin hayatlarına dokunmak, keyif katmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Hepsine emekleri için teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılında dökme çikolata pazarında ciro pazar payımız yüzde 40.2’den yüzde 41’e yükseldi ve dökme çikolatada pazar liderliğimiz açık ara devam etti. Dökme şeker pazarında ise pazarda yüzde 10.8 ciro pazar payı ile 3. sırada yer aldık. Nielsen Perakende Ölçüm Raporuna göre; hediyelik çikolata pazarında, ikinci büyük firma konumumuzu devam ettirdik. İndirim marketleri hariç toplam Türkiye ciro pazar payımız bir önceki seneye paralel yüzde 20 olarak gerçekleşti. 2019 yılında indirim marketlerinin büyümesine paralel olarak, hediyelik çikolata pazarının ciroda yüzde 48’i tonajda ise yüzde 63’ü bu kanalda gerçekleşti. Dökme şeker pazarında da tüm kanallar büyüdü. Yerel zincir ve bakkalların büyümesi ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Bu yıl ise sene başında koyduğumuz hedefleri yakalamak zor görünse de bu dönemi el birliğiyle atlattıktan sonra yılın geri kalanında tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Her sene olduğu gibi bu sene de bayram döneminde sahada ek istihdam sağlayacaklarını belirten Çoban, “Tesislerimizde çalışan 2300 çalışanımıza ek olarak 4700 kişi sahada görev yapacak. Bu arkadaşlarımız bayramda stantlarımıza gelen müşterilerimize ürünleri mümkün olduğunca elletmeyecekler, kendileri eldiven ve maske ile çalışarak poşetlere dolum yapacak, tartacak ve nihai paketi teslim edecekler” dedi.

Geçtiğimiz yıl hediyelik çikolata pazarında top 10 ürünün 3’ünün Şölen ürünü olduğunu söyleyen Çoban, şu bilgileri verdi: “Octavia, Milango ve Matmazel tüketicilerin en sevdiği ve en çok tercih ettiği ürünler arasında yerini aldı. Bu bayram da tüketicilerimize hem çikolatada hem de şekerde çok zengin bir ürün portföyü sunacağız. 16 marka ve 57 farklı lezzet ile bu bayramın da çikolata ve şekerde en fazla ürün çeşitliliğine sahip markayız. Çikolatada her damak zevkine ve her bütçeye uygun, 15 farklı marka, 23 farklı lezzetimiz var. Şekerde ise 6 farklı şeker tipinde 34 farklı lezzet sunuyoruz. Bu sıkıntılı günlerde birbirimizden ayrı olsak da bayram lezzetleriyle gönülleri yakınlaştırmak, bayramın ruhunu yaşatmak istiyoruz.”

Çikolata alırken dikkat edilmesi gerekenler