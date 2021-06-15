SOCAR Türkiye’nin yönetim binaları enerjisini ‘yeşil enerji’den alacak

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün artarken Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, Vadistanbul’daki genel merkez ve iştiraklerine ait 4 yönetim binası, 10 istasyon, 2 depo ve depolama tesisi, 3 acil müdahale birim ofisi, 2 vana grubu ve 1 arşiv binası olmak üzere toplam 22 tüketim noktasında kullanılan elektriği ‘yeşil enerji’den karşılayacak.

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, “Grubumuzun stratejik öncelikleri arasında sürdürülebilirlik başlığı altında düşük karbon, döngüsel ekonomi ve çevre dostu operasyonların geliştirilmesi bulunuyor. Sürdürülebilir enerjide elektriğin hangi kaynaktan üretildiği, tüketiciler ve kurumlar için artık çok daha önemli. SOCAR Türkiye olarak biz de bu yönde bir adım attık ve iştiraklerimizin merkezlerinin de bulunduğu 4 yönetim binası ile birlikte toplam 22 tüketim noktasında tükettiğimiz elektriği yeşil enerjiye dönüştürmeye karar verdik. 2021 yılında İstanbul’daki genel merkezimiz de dahil tüm bu noktalarda tüketilen elektriğin toplam 14,5 milyon kilovat saati bulacağı düşünüldüğünde, her yıl yaklaşık bu kadarlık elektrik tüketimimizin artık yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını söyleyebiliriz” dedi.

YEŞİL SERTİFİKALI ELEKTRİK VE KARBON NÖTR ÜRÜNLERİNİN SATIŞINI YAPMAYA BAŞLADI

Öte yandan SOCAR Türkiye’nin bir iştiraki olarak hem doğal gaz hem de elektrik satışı yaparak müşterilerinin enerji çözüm ortağı olan SOCAR Enerji Ticaret A.Ş, nihai tüketicilerin karbon ayak izlerini azaltmak ve nötrleştirmek adına yenilenebilir enerji kaynağından üretilen ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirilmiş yeşil enerji ve Gold Standard, VCS gibi uluslararası karbon sertifikası satışlarına başladı. Bu bağlamda, SOCAR Türkiye Enerji Ticaret A.Ş, 2021 yılında mevcut elektrik müşteri portföyünün %1,6’sını, yani yaklaşık 33 milyon kilovat saatlik kısmını, “yeşil enerji” satışı olarak gerçekleştirdi. SOCAR Enerji Ticaret A.Ş, müşterilerinin enerji çözüm ortağı olma vizyonu ile yenilenebilir enerji santrallerinin yönetimi, üç fazdan oluşan karbon nötrleştirme hizmeti Gold Standard ve VCS karbon sertifikasyon ve I-REC proje geliştirme hizmeti sunuyor.

Özellikle AB’ye ihracat yapan şirketler ve Türkiye’deki AB merkezli şirketlerin, karbon ayak izi azaltımı veya sıfırlaması hedefiyle, yeşil enerji tüketiminin ispatı ve karbon emisyonlarının nötrleşmeye yönelik adımları; yeşil enerji ve karbon emisyon sertifikası ve bunlara ilişkin proje geliştirmeye yönelik talebi de artırıyor. Gelişmiş ülkelerle iş yapmak isteyen, yurtdışında ihalelere katılmak isteyen şirketler için de yeşil enerji kullanımı ve karbon emisyonların nötrleşmiş olması kendilerine pek çok alanda öncelik ve rekabet avantajı sağlıyor.