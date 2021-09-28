SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş., Gebze Teknik Üniversitesi’nde açtığı Proses Sistemleri Merkezi’nde, katma değer üreten yenilikçi projeleri hayata geçirecek

4691 No’lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, Ar-Ge faaliyetlerini bilim ve sanayi işbirliğiyle daha güçlü bir zemine taşımak amacıyla açılan merkez, GTÜ Teknopark’ta hizmet verecek. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş. ile Gebze Teknik Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı ortak projelerinin de ilerletileceği merkezde, Üniversite tarafından yürütülen bilimsel araştırmalar ile SOCAR Türkiye’de sürdürülen çalışmaların entegrasyonu sağlanarak katma değeri yüksek yeni ürün ve proseslerin geliştirilmesi hedefleniyor.

KATALİZÖR ANALİZİ CİHAZI, OTONOM HAVA ARACI, KONTROL SENSÖRLERİ VE CO2 EMİSYONLARINDAN DİMETİL ETER ÜRETİMİ GİBİ ÖNEMLİ PROJELERE DEVAM EDİLECEK

SOCAR Ar-Ge Proses Sistemleri Merkezi, üniversiteden sanayiye bilgi akışını kolaylaştırarak verimli ve sürdürülebilir bir üretim için yenilikçi projeler üretme vizyonuyla çalışacak. Üniversitenin sağladığı bilimsel altyapı ile SOCAR Türkiye Ar-Ge biriminin bilgi ve deneyimi birleştirilerek elde edilecek inovatif çözümler, müşteri memnuniyeti ve toplumsal fayda üretmenin yanında SOCAR’ın rekabetçi ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak.



SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş. ve GTÜ ortaklığıyla bir süre önce başlatılan ve yeni planlanan projelerde de bu merkezden yararlanılacak. Bu kapsamda petrokimya ürünleri üretiminde kullanılan katalizörlere ilişkin katalizör boyutu analizlerini gerçekleştiren ve prototipi geliştirilen cihazın nihai üretim çalışmalarına devam edilecek. Rafineri üretiminde kârlılığı etkileyen önemli birimlerden olan hidrokraker ünitesinin modellemesi ve optimizasyonu projesi, üretim sahalarındaki bakımlar ve tehlike arz eden numune taşıma işlemleri için otonom hava araçlarının tasarımı, üretim proseslerinde yüksek tahminleme gücünü hedefleyen özel hesaplamalı sensör tasarımı ve üretim atıklarının değerli ürünlere dönüştürülmesini amaçlayan projeler üzerindeki ortak çalışmalar sürdürülecek. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş. bünyesinde halen devam eden ve sürdürülebilir üretim adına katma değeri yüksek bir proje olan karbondioksit emisyonlarından Dimetil Eter üretimi projesindeki işbirliğine de devam edilecek. Ortaklaşa ilerletilecek bu projelerin yanı sıra SOCAR Türkiye bünyesinde atıkların daha etkili bir şekilde bertarafına yönelik olarak başlatılan çalışmalar da sürdürülecek. Üretim atıklarının çevresel etkilerini azaltan ve ekonomik bir değer olarak yeniden elde edimini hedefleyen yenilikçi projelere devam edilecek.

BİLİM-SANAYİ İŞBİRLİĞİ, DAHA REKABETÇİ BİR TÜRKİYE İÇİN DEĞER ÜRETECEK



GTÜ öğrencilerinin gelişimi için birçok fırsat sunacak SOCAR Ar-Ge Proses Sistemleri Merkezi ile öğrencilerin projeleri, SOCAR Türkiye uzmanlarınca değerlendirilerek burs imkânı ve yazılım bütçesi desteği sunulacak. Düzenlenecek eğitim seminerleriyle öğrencilerin endüstriyel uygulamalar hakkında deneyim sahibi olmaları ve teknik altyapılarını geliştirmelerine de destek sağlanacak. Bilim-sanayi zincirindeki tüm paydaşlar için değer üretecek olan Proses Sistemleri Merkezi, sürdürülebilirlik projeleriyle Türk sanayisinin rekabet gücünün yükseltilmesine katkı sağlama hedefiyle çalışacak.

“AÇIK İNOVASYON MODELİYLE AR-GE’DEKİ DENEYİMİMİZİ BİLİMLE BÜTÜNLEŞTİRİYORUZ”

SOCAR Ar-Ge Proses Sistemleri Merkezi’nin açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan SOCAR Türkiye AR-Ge ve İnovasyon Genel Müdürü Bilal Guliyev, “Sürdürülebilir kalkınma ve stratejik dönüşüm için bugün tüm dünyanın odaklandığı alanların başında Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon geliyor. SOCAR Türkiye olarak bu konuda güçlü bir sorumluluk taşıyor, katma değerli, rekabetçi ürünler ve sürdürülebilir üretim için yenilikçi çözümler sunan Ar-Ge faaliyetlerimizi her geçen yıl geliştiriyoruz. SOCAR Türkiye AR-Ge ve İnovasyon olarak bugüne dek geliştirdiğimiz projelerle gerek şirketimiz gerekse faaliyet zincirimizdeki tüm paydaşlarımız için katma değer üretmeye var gücümüzle devam ediyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi ile geçen yıldan bu yana sürdürdüğümüz ortaklaşa çalışmaları da açılan yeni merkezimizle birlikte şimdi daha ileri bir seviyeye taşıyoruz.

Kurum olarak benimsediğimiz açık inovasyon modeliyle, Ar-Ge faaliyetlerindeki bilgi ve deneyimimizin bilimsel çalışmalarla bütünleşeceği bir süreci hayata geçiriyoruz. Teknolojik bilgiyi sürdürülebilir kalkınma için çözüme dönüştürebilen toplumlar, geleceğin en güçlü aktörleri olacak. Bu nedenle SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş. ve Gebze Teknik Üniversitesi olarak adına güç birliği yaptığımız bu işbirliğini önemsiyoruz. Rekabetçi büyüme ve sürdürülebilir gelecek için inovatif çözümler üretmek, teknoloji yoğun alanlarda yatırım imkânları sağlayarak istihdam yaratmak her zaman en önemli gündemimiz olacak. Gebze Teknik Üniversitemize destek ve katkıları için teşekkür ediyor, öğrencilerimize ve tüm çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu ortak çalışmanın, sürdürülebilir kalkınmada bilim-sanayi işbirliği sinerjisine çok başarılı bir model olacağına inanıyorum.” dedi.