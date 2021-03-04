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Şişecam Bulgaristan Yatırım Ajansı’nın ‘Sürdürülebilir Yatırım Ödülü’ne Layık Görüldü

Türkiye’nin küresel cam sektöründeki lider temsilcisi Şişecam, Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından bu sene ilk kez verilen “Sürdürülebilir Yatırım Ödülü”ne layık görüldü. Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’a ödülü Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova takdim etti.

İş Dünyası 04.03.2021, 09:11
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Şişecam Bulgaristan Yatırım Ajansı’nın ‘Sürdürülebilir Yatırım Ödülü’ne Layık Görüldü

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen “Yılın Yatırımcısı Ödülleri” kapsamında “Sürdürülebilir Yatırım Ödülü”ne layık görüldü.  Şişecam’a uzun vadeli ve etkili yatırımlarından dolayı verilen ödül, Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’a Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova tarafından takdim edildi. 

Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından bu yıl  15’inci kez düzenlenen “Yılın Yatırımcısı Ödülleri” için adaylar ülkedeki Bakanlıklardan, Valiliklerden ve ekonominin her alanından kurumlar tarafından belirlendi. Bilgi işlem teknolojilerinden sağlık sektörüne kadar birçok farklı alandan 60’ın üzerinde aday, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Ödül programı kapsamında bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan “Sürdürülebilir Yatırım Ödülü” kategorisinin kazananı da Şişecam oldu.

Kırman: Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlıyoruz

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı ve büyümemizi sürdürüyor, dört kıtada 14 ülkede 43 tesis ve 22 bin çalışanımızla faaliyet gösteriyoruz. Şişecam bugün Avrupa’nın düzcam alanında lider, cam ev eşyası alanında da ikinci büyük oyuncusudur. Bulgaristan ise gerek yatırımlarımız gerekse Avrupa Birliği pazarlarına açılan ilk kapımız olması nedeniyle Şişecam’ın önem verdiği ülkeler arasında yer almaktadır. Bugün düzcam, otocam, cam ev eşyası ve kimyasallar alanlarında üretim faaliyetleri gösterdiğimiz Bulgaristan’da faaliyetlerimize sürdürülebilir değer yaratarak büyüme vizyonumuz doğrultusunda devam ediyoruz. Küresel ayak izimizi genişletirken Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi konusunda da önemli katkılar sağlıyoruz.”

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr Ahmet Kırman, Şişecam’ın Bulgaristan’da faaliyetlerini 1997 yılından bu yana sürdürdüğünü ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:  “Bulgaristan’da çeyrek asıra dayanan bir yatırım hikayemiz bulunuyor. Ülkedeki yatırımlarımıza ilk olarak 1997 yılında kimyasallar alanında başladık. Özelleştirme sürecinde olan Bulgar soda üreticisi Sodi’ye ortak olduk. Doğrudan yeni yatırımlarımız için ise ilk adımı 2004 yılında hayata geçirerek temel camlar, beyaz eşya camları, otomotiv camları ve cam ev eşyası fabrikalarımızın temellerini attık. Bu yatırımlarımızla Bulgaristan’da “en büyük greenfield yatırımcı” unvanını aldık.  Şişecam’a takdim edilen bu anlamlı ve özel ödül için Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı’na ve Bulgaristan Yatırım Ajansı’na bir kez daha teşekkür ediyor, sürdürülebilir değer yaratan büyüme performansımızı artırırken iş birliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyorum.”

Ödül töreni sonrasında Türkiye Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile bir araya gelen Prof. Dr. Ahmet Kırman, ayrıca Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, Ekonomi Bakanı Lachezar Borislav ve Sağlık Bakanı Kostadin Angelo ile de biraraya gelerek görüş alışverişinde bulundu. 

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