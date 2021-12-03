Sinbo’dan, kahve keyfine renkli bir dokunuş

Osmanlı mutfağı ile başlayan Türk kahvesi serüveni, Sinbo’nun yenilikçi tasarımı ile taçlanıyor. Bekleme, karıştırma, taşırma ve yanma derdinden kurtaran, kullanımı son derece pratik Sinbo kahve makineleriyle saniyeler içinde lezzetli ve bol köpüklü kahveler hazırlamak mümkün. Sinbo kahve makineleri, 5 fincanlık kapasitesiyle en kalabalık günlerde bile uzun zaman alan kahve hazırlama zahmetinden kurtarıyor. Kablosuz ve 360° dönebilen yapısı sayesinde de özgür bir kullanım sağlayan Sinbo kahve makineleri, mavi, beyaz, kırmızı, rose, siyah ve kremden oluşan 6 renk seçeneğiyle her zevke uygun çeşitlilik sunuyor.