SİMONE KASLOWSKİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ
TÜSİAD'ın 30 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Genel Kurul toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi gerçekleşti.
Genel Kurul toplantısında, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu. Genel Kurul'da seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Simone KASLOWSKİ'yi, Başkan Yardımcılıklarına ise Murat ÖZYEĞİN, Mehmet TARA ve Bahadır BALKIR'ı seçti.
2021 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri isim listesi şöyledir:
TÜSİAD YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ VE SORUMLU OLDUKLARI YUVARLAK MASALAR
(2021)
SİMONE KASLOWSKİ, Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT ÖZYEĞİN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı
Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı
MEHMET TARA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman
Üyeler ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
BAHADIR BALKIR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı
BARIŞ ORAN, Üye
Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı
BATU AKSOY, Üye
Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı
FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU, Üye
Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı
İREM ORAL KAYACIK, Üye
Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı
NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ, Üye
Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı
ÖNDER SEZGİ, Üye
Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı
SERKAN SEVİM, Üye
Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı
B.CAN YÜCAOĞLU, Üye
Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı
EBRU DİCLE, Üye
Genel Sekreter
TÜSİAD YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ (2021)
OYA NARİN
İZEL LEVİ COŞKUN
EMRE ECZACIBAŞI
CEM TÜFEKÇİ
ELVAN ÜNLÜTÜRK
SERPİL VERAL
MELTEM AKOL
AZMİ GÜMÜŞLÜOĞLU
ÖGET KANTARCI
ÖZGÜR TANRIKULU
PERİHAN İNCİ
CEVDET ALEMDAR
TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ BAŞKANLIK DİVANI (2021-2022)
TUNCAY ÖZİLHAN (Başkan)
ÖMER M. KOÇ (Başkan Yardımcısı)
ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ (Başkan Yardımcısı)
N. ÜMİT BOYNER (Başkan Yardımcısı)
ÖMER ARAS (Başkan Yardımcısı)
AGAH UĞUR (Sekreter)
TAYFUN BAYAZIT (Sekreter)
TÜSİAD DENETLEME KURULU (2021)
ASİL YEDEK
METİN AKMAN ALPASLAN KORKMAZ
LEVENT AKGERMAN ÖNDER EKER
RİNT AKYÜZ DENİZ YASEMİN AKSU
TÜSİAD HAYSİYET DİVANI (2021-2022)
ASİL YEDEK
MEHMET GÜN AHMET DÖDÜNCÜ
HÜLYA GEDİK ŞÜKRÜ BOZLUOLÇAY
YILMAZ ARGÜDEN REŞAT V.MORAL
SİMONE KASLOWSKİ – ÖZGEÇMİŞ:
İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başladı.
Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO'su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni üstlenen Kaslowski firmanın büyümesine liderlik etti. Halihazırda 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul'da Kemerburgaz ve Tuzla'da, yurtdışında ise Hollanda'nın Roterdam ve İsviçre'nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.
Simone Kaslowski kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilmesine öncülük yaptı ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde “Kimya İhtisas Bölgesi” Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulundu. TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye'nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kaslowski, 20 Şubat 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir. Kaslowski evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.