SİMONE KASLOWSKİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ

Genel Kurul toplantısında, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu. Genel Kurul'da seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Simone KASLOWSKİ'yi, Başkan Yardımcılıklarına ise Murat ÖZYEĞİN, Mehmet TARA ve Bahadır BALKIR'ı seçti.



2021 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri isim listesi şöyledir:



TÜSİAD YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ VE SORUMLU OLDUKLARI YUVARLAK MASALAR

(2021)



SİMONE KASLOWSKİ, Yönetim Kurulu Başkanı



MURAT ÖZYEĞİN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı

Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı



MEHMET TARA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman

Üyeler ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



BAHADIR BALKIR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı



BARIŞ ORAN, Üye

Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı



BATU AKSOY, Üye

Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı



FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU, Üye

Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı



İREM ORAL KAYACIK, Üye

Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı



NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ, Üye

Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı



ÖNDER SEZGİ, Üye

Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı



SERKAN SEVİM, Üye

Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı



B.CAN YÜCAOĞLU, Üye

Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı



EBRU DİCLE, Üye

Genel Sekreter



TÜSİAD YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ (2021)

OYA NARİN

İZEL LEVİ COŞKUN

EMRE ECZACIBAŞI

CEM TÜFEKÇİ

ELVAN ÜNLÜTÜRK

SERPİL VERAL

MELTEM AKOL

AZMİ GÜMÜŞLÜOĞLU

ÖGET KANTARCI

ÖZGÜR TANRIKULU

PERİHAN İNCİ

CEVDET ALEMDAR



TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ BAŞKANLIK DİVANI (2021-2022)

TUNCAY ÖZİLHAN (Başkan)

ÖMER M. KOÇ (Başkan Yardımcısı)

ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ (Başkan Yardımcısı)

N. ÜMİT BOYNER (Başkan Yardımcısı)

ÖMER ARAS (Başkan Yardımcısı)

AGAH UĞUR (Sekreter)

TAYFUN BAYAZIT (Sekreter)





TÜSİAD DENETLEME KURULU (2021)



ASİL YEDEK

METİN AKMAN ALPASLAN KORKMAZ

LEVENT AKGERMAN ÖNDER EKER

RİNT AKYÜZ DENİZ YASEMİN AKSU



TÜSİAD HAYSİYET DİVANI (2021-2022)



ASİL YEDEK

MEHMET GÜN AHMET DÖDÜNCÜ

HÜLYA GEDİK ŞÜKRÜ BOZLUOLÇAY

YILMAZ ARGÜDEN REŞAT V.MORAL



SİMONE KASLOWSKİ – ÖZGEÇMİŞ:



İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başladı.



Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO'su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni üstlenen Kaslowski firmanın büyümesine liderlik etti. Halihazırda 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul'da Kemerburgaz ve Tuzla'da, yurtdışında ise Hollanda'nın Roterdam ve İsviçre'nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.



Simone Kaslowski kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilmesine öncülük yaptı ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde “Kimya İhtisas Bölgesi” Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulundu. TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye'nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kaslowski, 20 Şubat 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir. Kaslowski evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.