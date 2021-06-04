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Silwy CNR Avrasya Boat Show Fuarı’nda yoğun ilgi gördü

Dünyanın ilk manyetik bardakları olan ‘’silwy’ 1-6 Haziran 2021' tarihlerinde  Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda düzenlenen CNR Avrasya Boat Show Fuarı’na katıldı.

İş Dünyası 04.06.2021, 16:05 04.06.2021, 16:12
Silwy CNR Avrasya Boat Show Fuarı’nda yoğun ilgi gördü

Silwy’nin Türkiye distribütörü Abdullah Erdem ;  ‘CNR Avrasya Boat Show , sektörde trendleri ve yenilikleri bir araya getirdi.  Ziyaretçiye önceden doğru bilgi edinme ve konuyla ilgili doğrudan üreticilerle iletişime geçme fırsatı verdi. Burada, farklı ülkelerden gelen katılımcılar, tekne pazarının şu anda neler sunabileceğini gördü. Pandeminin de etkisiyle tatil anlayışı değişti. Yatlara ilgi arttı ve  aile ile yapılan yatlardaki tatil aktivitesi yaygınlaşmaya başladı.

Tekne, kalabalıklarla muhatap olmadan en kaliteli zaman geçirebileceğiniz ortamların başında geliyor.  İzole tatili tercih edenler teknelerine binip mavi yolculuklara çıkıyor. ‘’ dedi.

Fuar ziyaretçileri tarafından Silwy’e gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Abdullah Erdem, kırılmaz, sarsılmaya dayanıklı Silwy manyetik bardaklar yat ve tekne sahiplerinin tatil arkadaşı olacağını söyledi.

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