Shell & Turcas Perakende Satışlar Yatırımlar Direktörü Mehmet Ünal

Yeni görevinde Ünal, Shell & Turcas’ın stratejisi doğrultusunda sürdürülebilir büyüme hedefiyle yatırımlara devam edilmesinde, ürün ve hizmet portföyünün farklılaşan ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmesinde önemli bir liderlik rolü üstlenecek.

2006 yılında Shell & Turcas bünyesine katılan Mehmet Ünal, 2010 yılına kadar Perakende Satışlar İstanbul Bölge Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Shell Ukrayna'ya satış artışı konusunda Proje Lideri olarak atandı. 2011 yılında Perakende Satışlar Operasyon Müdürü görevini üstelenen Mehmet Ünal, iş yapış şekillerini yeni projeler ile basitleştirerek perakende satışlarda operasyonel mükemmelliyetin artmasına ve bu sayede artan müşteri memnuniyeti ile pazar payının yükselmesine katkı sağladı. Türkiye’deki Operasyon Müdürlüğü görevinin sonrası, 2013 senesinde Shell Bulgaristan’a Satış Müdürü olarak geçiş yapan Ünal, Bulgaristan’da yeniden yapılanmayı sağlayarak müşteri odaklı bir strateji ile ciddi anlamda bir büyüme ve pazar payında artış sağladı. Ayrıca istasyon marketlerindeki stratejinin değişimine katkıda bulunarak, Shell Bulgaristan’ın ek karlılık sağlamasında ve yeniden yapılanmasında önemli bir rol üstlendi. Bu başarısını takiben 2015 yılın Türkiye’ye dönüş yaparak Shell & Turcas Filo Çözümleri Direktörü olarak görevini alan Ünal, filo çözümlerinde müşteri ve büyüme odaklı bir strateji uyguladı. Her türlü piyasa koşulunda kalıcı büyümeyi sağlamanın yanı sıra Shell & Turcas’ı sektöründe farklı kılacak Shell Filo Platform, Shell Pratik Kart, Shell Yol Hizmetleri gibi müşteriye değer yaratan ürünlerin sunulmasına liderlik etti. 2020’de ise Shell & Turcas'ın Madeni Yağlar Genel Müdürlüğü görevine getirilen Ünal, Shell’in Türkiye’deki madeni yağlar sektöründeki öncü konumunun güçlenmesinde önemli katkılar sağladı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Mehmet Ünal sonrasında Indiana Üniversitesi'nden MBA diplomasını aldı.