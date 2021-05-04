SECURITAS TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NE ÖYKÜM GÜLAY GETİRİLDİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Öyküm Gülay, kariyerine 2001 yılında Sabancı Holding bünyesinde yer alan SASA DupontSA’da Endüstriyel İlişkiler ve İnsan Kaynakları Departmanı’nda başladı. Şirket bünyesinde önce Uzman sonrasında da Şef pozisyonlarında görev aldı. Bu arada Çukurova Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. Gülay, 2009- 2011 yılları arasında yine Sabancı Holding bünyesinde Enerjisa Verbund’a geçerek Kıdemli İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalıştı. Kariyer yolculuğuna, 2011-2016 yılları arasında Nurus’ta, 2016-2020 tarihleri arasında International Game Techonology (IGT)’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak devam etti. Kasım 2020 tarihinde Securitas Türkiye’de İnsan Kaynakları Koordinatör Yardımcısı pozisyonunda çalışmaya başlayan Öyküm Gülay, Mayıs 2021 tarihi itibariyle Securitas Türkiye İnsan Kaynakları Koordinatörü oldu.