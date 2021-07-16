Schneider Electric ve AVEVA sürdürülebilirlik odaklı şirketleri destekliyor

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde lideri Schneider Electric ve dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliği yönlendiren endüstriyel yazılımda dünya lideri AVEVA, birleşik teknoloji tekliflerinin madencilik şirketlerinin sürdürülebilirlik girişimlerini dört temel alanda desteklediğini duyurdu: Enerji verimliliği, verimlilik artışı, düşük karbon emisyonu teknolojisinin benimsenmesi ve yeni çevreci süreçler.

Küresel dekarbonizasyon, minerallerin ve emtiaların sürdürülebilir üretimine büyük ölçüde bağlıdır. Gelişen ve sağlıklı bir maden ve metal sektörü, küresel ekonomi ve iklim değişikliğinin azaltılması, çevrenin korunması ve döngüsel ekonomi için ihtiyaç duyulan yeni teknolojilerin ve malzemelerin inovasyonunu desteklemek için büyük önem taşıyor.

Schneider Electric ve AVEVA, madencilik, mineraller ve metal değer zincirlerindeki insanları, sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak sağlam tavsiyelere dayalı seçimlerinde daha stratejik olmaya teşvik edecek bilinçli kararlar almak için kuruluşların ihtiyaç duyduğu araçları sağlıyor. Operatörlere ve yöneticilere bu seçimlerde yardımcı oluyor ve bu organizasyonları sürdürülebilir uygulamaları benimsemeyle ilgili bazı zorlukların üstesinden gelmeleri için, işletme maliyetlerinin azalmasıyla sonuçlanıyor. Böylece tüm paydaşları memnun etme gibi önemli bir ayrıcalık sunuyor.

AVEVA ve Schneider Electric'in sponsorluğunda düzenlenen Sürdürülebilir Madencilik, Mineraller ve Metaller Uygulamalarına Geçiş’te IDC Technology Spotlight'a göre, madencilik ve metal kuruluşlarının sürdürülebilirlik gündemlerini yönlendiren üç önemli pazar baskısı bulunuyor:

• Marka denkliğini iyileştirme ihtiyacı,

• Olumsuz bir olay riskini azaltma,

• Mevcut ve gelecekteki düzenlemelere uyum sağlama,



IDC Energy Insights WW Mining Kıdemli Araştırma Müdürü Ben Kirkwood, teknolojinin madencilik şirketlerini desteklemede kritik bir rolü olduğunu söyledi. Kirkwood, “Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma ve operasyonlar üzerinde daha fazla görünürlük ve kontrol kazanma çabaları, enerji, su kullanımı ve operasyonel ortamın yönetimi ile ilgili kurumsal anlayış ve eyleme imkan sağlayacaktır. IDC'nin sanayi şirketlerinin gelir artışı ve karlılığına ilişkin küresel analizi, uzun vadeli, finanse edilen bir dijital dönüşüm gündemiyle birleştirilmiş kararlı ve devam eden sürdürülebilirlik temelli bir stratejiye sahip olanların rakiplerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor."

Dijitalleşme Madenciliğin ve Metallerin Sürdürülebilirliğini Destekliyor

IDC Technology Spotlight, endüstrinin sürdürülebilirlik konusunda algıladığı durağan konumundan olumsuz tepkiler almaya devam ederken, eklenen analitiklere sahip platformların, yapılan değişikliklerin görünürlüğünü artırırken operasyonel verimliliği iyileştirdiği gerçeğini de pekiştiriyor.

Schneider Electric Madencilik, Mineraller ve Metaller Segmenti Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı David Willick, dijital olarak entegre operasyonlar, güç ve süreç zekasını ve kontrolleri birleştirerek bir kuruluşun sürdürülebilirlik gündeminin kilit alanlarını ele alabileceğini belirtti. Willick,“Dijitalleşme, kaynak endüstrisi için kritik bir evrim ve Schneider Electric ve AVEVA, yardımcı olmak için benzersiz niteliklere sahip. Operasyonel performansı en üst düzeye çıkarmak için bağlantılı sistemlerin gücünü ve insan anlayışını bir araya getirme konusunda uzmanız. Birlikte, yerinde ve bulutta binlerce uygulama ile dünyanın önde gelen şirketlerinin güvenini kazandık. Bugün ortak müşterilerimiz, ortak müşteri odaklı inovasyon kültürümüzden, eşsiz Ar-Ge yeteneklerimizden ve sektöre özel kapsamlı uzmanlığımızdan yararlanabilirler” açıklamasında bulundu.

AVEVA Madencilik, Metaller ve Malzemeler Endüstri Müdürü Martin Provencher, dijital dönüşümün faydalarının çok net olmasına rağmen, madencilik sektörü şimdiye kadar eski altyapı, veri yetersizlikleri ve parça parça optimizasyon programları ile sınırlı kaldığını kaydetti. Provencher, sözlerine şöyle devam etti: "Giderek artan öldürücü siber saldırılar ve karbondan arındırılmış mineraller için artan yetki, küresel operasyonlarda kurumsal çapta süreçleri görselleştirmek için yüksek veri kullanılabilirliğine sahip olmanın ve güvenli, bulut öncelikli bir yaklaşımı benimsemenin önemini daha da arttırdı. Schneider Electric'in enerji yönetimi çözümleri, otomasyon sistemleri ve hizmetleri ile AVEVA'nın Dijital Madencilik Dönüşümü çözümlerinin birleşimi, müşterilerimizin geleneksel madencilik operasyonlarını akıllı, dayanıklı ve sürdürülebilir girişimlere dönüştürmesini sağlıyor.”

Corporate Knights, kısa bir süre önce Schneider Electric'i dünyanın en sürdürülebilir şirketi seçti. IDC Technology Spotlight'a göre, Schneider Electric'in EcoStruxure platformu, AVEVA'nın Dijital Madencilik ve Metal Dönüşümü çözümleriyle birlikte, verilerin toplanması ve analizi yoluyla sürdürülebilir operasyonlar ve iyileştirilmiş kararlar almak için gereken operasyonel ve organizasyonel öngörüleri sağlayabilir. Ortak şirketler, enerji yönetimi ve otomasyon yeteneğini destekleyen teknoloji ve yazılım unsurlarıyla endüstriyel bir IoT platformu sağlayarak madencilik, mineraller ve metal değer zincirlerini karbondan arındırmayı hedefliyor.