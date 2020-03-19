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SANKO Holding'den bir jest de işçilerine: Net 1000 TL yardım alacaklar!

Dün bir karar alarak müşterilerine jest yapan SANKO Holding, bugün de çalışanlarına büyük bir jest yaptı. Çalışanlarına mektup gönderen Sanko Holding, tüm çalışanlarına ekstra 1000 lira ödeme yapacak. Bu jest üzerine sosyal medya da çalışanlar tarafından Sanko Holding’e teşekkürler yağdı.

SANKO Holding'den bir jest de işçilerine: Net 1000 TL yardım alacaklar!

Dün bir karar alarak müşterilerine jest yapan SANKO Holding, bugün de çalışanlarına büyük bir jest yaptı. Çalışanlarına mektup gönderen Sanko Holding, tüm çalışanlarına ekstra 1000 lira ödeme yapacak. Bu jest üzerine sosyal medya da çalışanlar tarafından Sanko Holding’e teşekkürler yağdı.

19 Mart 2020 Perşembe 17:19
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SANKO Holding'den bir jest de işçilerine: Net 1000 TL yardım alacaklar!

Dün SANKO Holding Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, müşterilere ve topluma karşı duyarlılıklarının bir gereği olarak, 31 Mart 2020 tarihine kadar SANKO şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerinin, “vade farkı ilave edilmeksizin 60 gün ertelendiğine” dikkat çekildi.

Bunun yanı sıra, müşterilerin mevcut borçlarının tamamına ilave 60 gün vade tanındığı belirtilen açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için herkesi bireysel önlemlerinin yanı sıra, kurumsal ve ekonomik katkıları da sunması gerektiğine inanıyoruz” denildi.

Geçmişte de müşterilere destek olmak amacıyla benzer kararlar aldıkları ve sektörün dinamizmine katkı sunulduğu kaydedilen açıklamada, “Her zaman çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız. Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Bugün de Sanko Holding çalışanlarına yolladığı mesaj da, “Sanko Holding Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda zekat fonundan tüm çalışanlarımıza Gıda Yardımı olarak net 1,000 TL ödenecektir. Tutarlar banka hesaplarınıza bugün (18 Mart 2020) yatırılacak olup, bankanın ödeme durumuna göre, bugün mesai sonrası veya en geç yarın banka hesaplarından çekilecektir” denildi. Çalışanlar bu mesaja duygulanırken, sosyal medya üzerinden Sanko Holding yönetimine teşekkür ettiler.

SANKO'dan müşterilerine destek
SANKO'dan müşterilerine destek
Son Güncelleme: 19.03.2020 17:29
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