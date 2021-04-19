Sanko Enerji “Yeşil Enerji Sertifikaları” Sunuyor

Sanayi sektöründe üretim yapan firmalar ve ticari işletme sahipleri, Sanko Enerji Grubunun sunduğu, uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen bu “yeşil enerji sertifikaları” ile çevre için yaptıkları katkıları belgeleyebiliyor.

Karbon ayak izini dengelemek isteyen işletmeler, uluslararası ölçekte kabul görmüş akredite organizasyonlar tarafından verilen sertifikalarda gösterilen bilgiler sayesinde, sürdürülebilirlik hedeflerine ne kadar yaklaştıklarını ölçebiliyorlar.

İlk Satış Decathlon Türkiye’ye yapıldı

Türkiye'de perakende sektörünün öncü kuruluşlarından Decathlon Türkiye, “Doğa Olmadan Spor Olmaz!” dedi ve Türkiye çapında tüm Decathlon mağazalarında tükettiği elektriğin tamamı için, Sanko Enerjiden yenilenebilir enerji sertifikası aldı.

Decathlon Türkiye, Türkiye’deki tüm mağazaları için Sanko Enerji Grubundan almış olduğu yenilenebilir enerji sertifikası I-REC ile birlikte, tükettiği elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Sanko Enerji ile Decathlon Türkiye arasındaki yeşil enerji sertifika ticareti, dijital kimliklerin yönetilmesini ve taraflar arasında işlemlerin kesintisiz olarak gerçekleşmesini sağlayan “Foton Yenilenebilir Enerji Ticareti Platformu”nun, Energy Web Blokzincir (blockchain) altyapısı kullanılarak yapıldı.

Sanko Enerji Grubu, yüzde yüz yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleştirdiği doğa dostu üretimini, yeşil enerji kullanmayı tercih eden çevreye duyarlı müşterilerine sunarak, müşterilerini karbon azaltımı ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda desteklemeye devam edecek.