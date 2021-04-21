Sadri Şener’e hileli iflas davası

Atatürk Havalimanı 3'üncü pist inşaatı için açılan ihaleyi alan Sadri Şener'in firmasının iş bitirme belgesinin yeterli olmadığı ortaya çıkınca Ulaştırma Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmış ve idarenin zarara uğramadığı belirtilmişti. Sadri Şener'in yüzde 50 sahibi olduğu Simge Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Atatürk Havalimanı'nın 3. pistinin yapımı devam ederken Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) şirketin borçlarından dolayı iflasını talep etti. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi 2018 yılında söz konusu şirketin iflasına karar vermiş dosya itiraz üzerine Yargıtay'a taşınmıştı. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflas kararının ardından İflas Dairesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sadri Şener'in hileli iflas verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine Şener hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık şirketin ticari defterlerini inceleme altına aldı. Defterlerin incelenmesi için dosyaya bilirkişi atandı. Bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonunda hazırlanan raporda iflasın hileli olduğuna yönelik sonuç çıktı.

8 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Şener'in şirketinin hileli olarak iflas ettiğine dair bilirkişi raporunu göz önünde bulunarak 'hileli iflas' suçu kapsamında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Bodrum'dan gelerek katılan Şener ifade verdi. Eski başkan verdiği ifadesinde Simge isimli şirketin yüzde 50 hissesinin kendisine yüzde 50'sinin Bülent Gül'e ait olduğunu, şirketin İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 3. pistini yaptığı sırada DHİM ile mahkemelik olduğunu ve iflasını istediklerini anlattı.

SADRİ Şener ifadesinin devamında, davanın 6 yıl sürdüğünü ve dosyanın halen Yargıtay'da olduğunu bu süre içerisinde şirketin iflas etmemesi için çok mücadele verdiğini, iş bitirme belgesi alamadığı için ve bu belgelerin sermayeden daha değerli olmasından dolayı iş alamadığını sonunda da iflas ettiğini belirtti. Alacak defterinden hiçbir bankanın alacak kaydı olmadığını, sadece SGK ve hazinenin cüzi miktarda alacağı kaldığını ifade eden eski başkan iflasa DHİM'nin neden olduğunu söyledi. Şirketin bankalara olan borçlarını şahsi servetinden ödediğini söyleyen Şener mahkemeden beraatını talep etti. Mahkeme iflas müdürlüğündeki dosyaların incelenmesi için duruşmayı erteledi. (finansgundem.com)