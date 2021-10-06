Sabancı Holding, sigara sektöründen çekiliyor

Halka açık Sabancı Holding (#SAHOL), holdinge ait Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) paylarının Philip Morris Products'a devri için harekete geçti.

Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Sabancı Holding'in sahibi olduğu PHILSA sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden 750.000 TL nominal değerleri paylar ile, PMSA sermayesinin yüzde 24,75'ini temsil eden 173.250 TL nomianl değerleri payların tamamının 2.887.000.000 TL bedelle Philip Morris Products'a devri için Rekabet Kurumu'na başvuruldu.

Rekabet Kurulu'nun işleme onay vermesi ve diğer koşulların yerine getirilmesi şartıyla iki şirket arasında alım-satım sözleşmesi imzalanacağı belirtilen açıklamada, 2021 mali yılının sona ermesini takiben, devir bedelinin önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacağı ve nihai tutarın kesinleşmesinin ardından bir açıklama yapılacağı ifade edildi.

HİSSE SATIŞ GÖRÜŞMESİ İDDİALARI DOĞRULANDI

Sabancı Holding'in PHILSA hisselerini satacağı haberleri, haziran ayında gündeme gelmişti.

Mergermarket, Philip Morris International ile Sabancı Holding’in Philsa’daki yüzde 25 Sabancı Holding hissesinin Philip Morris’e satışı için görüştüklerini iddia etmiş, ancak taraflardan resmi bir açıklama yapılmamıştı.

SABANCI İKİ ŞİRKETTE DE YÜZDE 25 PAYA SAHİP

Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) 1991 yılında, Philip Morris International’ın Türkiye’deki üretim şirketi olarak Philip Morris'in yüzde 75, Sabancı Holding'in yüzde 25 ortaklığıyla kuruldu.

1994 yılında kurulan Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş (PMSA) ise, Philip Morris sigara markalarının ülke çapındaki dağıtım ve satışını gerçekleştirmek amacıyla, PHILSA'daki ortaklık yapısına benzer şekilde, Philip Morris'in yüzde 75, Sabancı Holding'in de yüzde 25 ortaklığıyla faaliyete geçirildi.