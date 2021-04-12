Reis Gıda’dan “Paylaşmaya Niyetliyiz” Çağrısı

2018 yılının Ramazan ayında başlatılan boş tabakları umuda çevirme kampanyasında 90 bin 786 ihtiyaç sahibinin sofrasına ulaşıldı. Reis bu sene de paylaşma duygusunu yaşatmaya niyetli.

Ramazan dönemi boyunca #paylaşmayaniyetliyiz etiketiyle sosyal medya kullanıcılarından, kendi hesapları üzerinden boş tabağın fotoğraflarını paylaşmasını isteyen Reis, paylaşılan boş tabak sayısınca ihtiyaç sahiplerinin sofralarına umut olmak için birçok resmi yardım kuruluşuyla iş birliği yaparak bu projeyi yürütmektedir.

Ramazan Ayında Birlikte Ses Olmaya Niyetliyiz

Ramazanın tadı da sesi de bir başka güzeldir diyen Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya için şunları belirtti; “Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının içimizde yaşattığı o paylaşma duygusunu en samimi şekilde #paylaşmayaniyetliyiz çağrısıyla vermeye çalışacağız. Projemizin filminde ‘Ramazan sesleriyle güzel en çokta birbirimizin sesi olabiliyorsak güzel’ diyerek kültürel değerimiz olan ‘komşun aç yatarken tok uyumak olmaz’ duyarlılığını yaşatmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de komşularımızın kapısını çalamıyoruz belki ancak biz sizler adına onlara umut olmak için paylaşılan boş tabak sayısınca resmi yardım kuruluşlarıyla ürünlerimizi ulaştırıyor her eve birlikte ses olmaya gayret ediyoruz.”

Sosyal Sorumluluk Ortak Bilinç Olmalıdır;

Reis Gıda, insana ve doğaya saygı değerleri çerçevesinde tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ilke edinmiştir. Yön verdiği tüm çalışmalarında bu anlayışın sürdürülebilirliğini amaçlamaktadır.

40 yıldır sosyal sorumluluk konusunda projeler geliştiren ve uygulayan bir marka olarak sektörümüzde de örnek teşkil etmektedir.