Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi yaşamını yitirdi

Türk sanayiinin kurucularından Jak Kamhi, yaşamını yitirdi.

Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye'nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.

Profilo Şirketler Topluluğu'nun Başkanı Jak Kamhi

Jak Kamhi kimdir?

1925'te İstanbul'da İstanbul'da doğdu. Asıl adı Jak Cordoba Sultana Hayim Kamhi. Saint Michel Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Fransa'da “çelik konstrüksiyon” konusunda eğitim aldı. 17 yaşında kauçuk işine girdi. Çok iyi Fransızcasıyla tercümanlık da yaptı. 19 yaşında asfalt şantiyesinde çalıştı.

1949'da Ankara'da yedek subay olarak askerliğini tamamladı. Televizyon, buzdolobı, motosiklet, otomatik çamaşır makinesi gibi pek çok aletin Türkiye'deki ilk üreticisi oldu.

1954 yılında kurduğu Profilo şirketiyle Karayolları'nın ihtiyacı olan trafik direği, yol kenarı çelik bariyerleri gibi birçok malzeme üretti.

Türkiye'nin tanıtımına katkıları nedeniyle 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından “Üstün Hizmet Ödülü” ile onurlandırıldı.

1993'te roketli bir saldırıdan şans eseri kurtuldu.

2007'de Ahmet Necdet Sezer tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası'yla ödüllendirildi.