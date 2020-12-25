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Pfizer İtalya Aşı İş Birimi Yeni Lideri Tolga Uluışık oldu

On üç yıldır Pfizer Türkiye ailesinin bir üyesi olan ve 2015 yılından beri Türkiye Aşı İş Birimi Lideri olarak görev yapan Tolga Uluışık, İtalya Aşı İş Birimi Lideri olarak atandı. Uluışık, yeni görevinin yanı sıra Uluslararası Gelişmiş Pazarlar Aşı Liderlik ekibi ve Pfizer İtalya yönetim ekibinin bir parçası olacak.  

İş Dünyası 25.12.2020, 17:12 25.12.2020, 17:16
2009
Pfizer İtalya Aşı İş Birimi Yeni Lideri Tolga Uluışık oldu

Pfizer ailesine katılmadan önce Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan ve kariyerine hızlı tüketim sektöründe başlayan Tolga Uluışık, 2007'de Proje Yöneticisi olarak Pfizer'deki kariyerine başladı, Ocak 2008'de Ürün Müdürü olarak atandı. Mayıs 2011 itibariyle Kıdemli Ürün Müdürü olarak görevini sürdürdü. Aralık 2011'de Kurumsal Strateji Müdürü ve Haziran 2012'de Solunum ve Üroloji Takımı Grup Pazarlama Müdürü sorumluluklarını üstlenen Uluışık, Mayıs 2013 ve Ocak 2014 arasında İnflamasyon grubundan sorumlu Doğu Avrupa Bölge Marka Lideri olarak görev yaptı, Şubat 2014'te ise Hastane Takımı Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini devraldı.

2015 yılında Türkiye Aşı İş Birimi Liderliği görevini üstlenen Uluışık görevi boyunca Aşı İş Birimi organizasyon modelini dönüştürüp, organizasyonun büyümesine liderlik etti ve yeni eğitim ve gelişim inisiyatifleri ile Pfizer'in halk sağlığına katkısını ileriye taşıdı. Bununla birlikte, hem global hem de bölgesel seviyede inisiyatiflere liderlik ederek Global Ticari Mükemmellik Ödülü, Global VacciNation Ödülü, Aşı Uluslararası Gelişmiş Pazarlar Vizyon Ödülü de dahil olmak üzere birçok global ve lokal ödülün Pfizer Türkiye'ye kazandırılmasında da etkin rol oynadı. Tolga Uluışık, kariyerine Pfizer çatısı altında İtalya Aşı İş Birimi Lideri olarak Roma'da devam edecek.

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