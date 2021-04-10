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Pasha Yatırım Bankası'nda atama

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, banka yönetim kurulunun kararı ile Özer Baran'ın 12 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Krediler, Bilgi Teknolojileri, Değişim ve Proje Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanabilmesini teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde göreve atanmasına karar verildiği kaydedildi.

İş Dünyası 10.04.2021, 19:12
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Pasha Yatırım Bankası'nda atama

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, banka yönetim kurulunun kararı ile Özer Baran'ın 12 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Krediler, Bilgi Teknolojileri, Değişim ve Proje Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanabilmesini teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde göreve atanmasına karar verildiği kaydedildi.

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