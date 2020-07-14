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Pandemiden büyüyerek çıktılar

Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü pandemi döneminde 2020’nin ilk altı ayında Amerika pazarında yüzde 101, Çin pazarında yüzde 49 büyüdü. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Karton Ambalajdan sorumlu Başkan Yardımcısı Alican Duran, sektör olarak temel ihtiyaç maddeleri olan gıda, temizlik, ilaç ve diğer sağlık alanlarına yönelik üretimlerinin pandemi döneminde artığına dikkat çekti. Duran, “Sağlık, hijyen, sürdürülebilirlik ve çevre ile barışık üretim yeni dünyanın trendlerini oluşturuyor. Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe sahip olduğu üretim gücü ile dünya pazarından daha fazla pay alabilir” dedi.

İş Dünyası 14.07.2020, 10:23
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Pandemiden büyüyerek çıktılar

Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü 2020’nin ilk altı ayında 833,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Haziran dönemi ihracatında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25’lik artış yaşandı ve pandemi nedeniyle karantina koşullarının sert uygulandığı Mart-Nisan ve Mayıs dönemindeki kaybını büyük oranda geri aldı. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Karton Ambalajdan sorumlu Başkan Yardımcısı Alican Duran, 2020 ilk yarı dönem kağıt ve kağıt ürünleri sektör ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5,3’lük bir daralma gösterdi. 2020’nin ikinci yarısında ise ihracat artışı daha önceki ayları telafi eden Haziran gibi devam ederse seneyi, 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşen 2019 yılı rakamlarının üzerinde kapatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Sektörleri için stratejik öneme sahip olan Almanya, Çin ve ABD pazarlarındaki son durum hakkında da bilgi veren Duran, şunları kaydetti: Çok önem verdiğimiz Almanya, ABD ve Çin pazarlarında pandemiye rağmen Türkiye’nin yakaladığı satış grafiği, büyümemizin, kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün iyiye gittiğinin göstergesidir. Türkiye’nin ihracatı geçen yılın ilk altı ayına göre Almanya’da yüzde 9,74,  ABD’de yüzde 101, Çin’de ise yüzde 49,4 artış göstermiştir.”

Karton Ambalaj Sektörü Avrupa'nın 3.büyüğü oldu

Kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün alt kırılımı olan karton ambalaj tarafında ise büyük bir başarı yakalandığını aktaran Duran, “Avrupa karton ambalaj pazarının yüzde 11'ini elimizde bulunduruyoruz ve pandemi döneminde gösterdiğimiz performansla Avrupa üretim sıralamasında iki basamak yükselerek üçüncü olduk. Çünkü temel ihtiyaç maddeleri olan gıda, temizlik, ilaç ve diğer sağlık sektörlerinde üretim yapan firmalarımız pandemi sürecinde yoğun çalışmalarına devam ettiler. Azalan personel sayılarına rağmen artan talepleri büyük bir başarıyla karşılayarak tedarik zincirlerinin sorunsuz çalışmasını ve bu süreçte çok önemli olan bu ürünlerin halka ulaşmasını sağladılar. Ağırlıklı olarak fastfood, tekstil, ayakkabı, cam eşya, turizm, eğlence, otomotiv, kırtasiye, kozmetik ve lüks tüketim maddeleri gibi salgından olumsuz etkilenen sektörlere çalışan karton ambalaj üreticilerinin işlerinde ise ciddi bir düşüş yaşandı. Haziranda yeni normale uygun olarak hayata geçirilen gevşeme politikaları ile buradaki sorunların kısa sürede çözülmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Avrupa’daki üretim artışının yüzde 46’sı Türkiye’den sağlanacak

Türkiye’nin karton ambalaj ihracatını ağırlıklı olarak endüstrinin geliştiği ülkelere yaptıklarını aktaran Duran, ECMA European Carton Makers Association 2018 European Carton Prospects raporuna göre 2017-2022 yılları arasında Avrupa'da 555 bin tonluk bir üretim artışı olacak ve bunun yüzde 46’lık kısmı Türkiye'den sağlanacak. Pandemiye rağmen yaşadıklarımız da bunu gösteriyor. Bugün en fazla ihracat yaptığımız ülkeler; Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Mısır, Hollanda ve Fransa. Bu ülkelere lüks içecek kutuları, ilaç kutuları, kişisel bakım ve kozmetik kutuları, gıda kutuları, karton bardak ve tabaka kadar birçok kalemde üretimimiz bulunmakta. Ancak Karton Ambalaj sektörü olarak bizim 87 ülkeye ihracatımız var ve çalışmalarımız bütün bu sektörlerde pazar payını arttırmak üzerine kurulu. Sağlık, hijyen, sürdürülebilirlik ve çevre ile barışık üretim yeni dünyanın trendleri ve bunların iş yapma biçimleri üzerinde ciddi etkileri olduğu bir gerçek.  Güçlü üretimi ile Türkiye bu alanda dünya pazarından daha fazla pay alabilir. Coğrafi konumumuzun getirdiği üstünlüğü, sahip olduğumuz lojistik gücü diğer doğrularımızla ve dijital pazarlama kanallarıyla uyumlu bir şekilde öne çıkarabilirsek yakın zamanda çok daha güzel hikayeler oluşturabiliriz” diye konuştu.  

Akıllı karton ambalajlar dönemi çok uzak değil

Geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi kavramları etrafındaki tartışmaların son yıllarda arttığını ve derinleştiğini vurgulayan Duran, bunun karton ambalaj kullanımına yönelimi arttırdığını ve yakın bir gelecekte akıllı kartonların hayatımızda olacağını söyledi. Duran, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti: Örneğin; gelecekte en fazla gelişmenin olacağı soğutulmuş ve dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin bozulduğunu akıllı ambalaj tüketiciye bildirebilecek, raf ömrü ile ilgili uyarı yapabilecek. Tüm sektörlerde olduğu gibi ambalaj sektöründe de akıllı ve teknolojik yatırımlarla kendisini geliştiren ve dijital çağa uygun insan kaynaklarına yatırım yapan firmalar, verimliliklerini ve rekabet güçlerini, yurt içi satışlarının yanı sıra ihracatlarını da artırarak sektörün itici gücü olacaklar.”

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