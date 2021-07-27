OYAK Çimento’ya “Entegre Yönetim Sistemi” Gold Sertifikası

Türkiye'nin en büyük çimento markası OYAK Çimento, verimlilik, yaratıcılık ve kâr odaklılık ilkeleriyle çimento kullanım alanlarını geliştirip sektöre yön verirken, uyguladığı entegre yönetim sistemi ile de sektörde fark yaratıyor. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde bulunan 1 merkez ofis, 7 entegre fabrika ve 4 tesisiyle faaliyetlerini sürdüren OYAK Çimento, CPC tarafından gerçekleştirilen ‘Çoklu İşletme’ tetkik süreci ile TS EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarını kapsayan Entegre Yönetim Sistemi ve üretilen ürünlerin belgelendirme süreçlerini başarıyla tamamladı.

Sektörel anlamda sistem ve ürün kapsamında CPC standartlarını entegre olarak yerine getiren OYAK Çimento, böylelikle CPC “Entegre Yönetim Sistemi” Gold Sertifikası’nı Türkiye’de kazanan ilk çimento markası oldu.