OSMANLI TATLISI TULUMBAYA AMERİKA'DAN TALİP VAR

Osmanlı saray mutfağının orjinal reçetelerine sadık kalarak yaptığı üretimle yeme-içe sektörünün en kaliteli mutfaklarından birine sahip olan Osmanlı Tulumbacısı, pandemide hayata geçirdiği yeni üretim tesisis ile hedef büyüttü. Yurt içinde 52 şubeye ulaşan markayı yakından takip eden Amerika, İngiltere ve bazı Arap ülkelerinin bu eşsiz lezzeti ülkelerine götürmek için talepte bulunduğunu belirten Osmanlı Tulumbacısı Genel Müdürü Özcan Durmaz "Kocaeli Gölcük'te 3.000 metrekare kapalı alana 85 ton kapasiteli bir üretim tesisi kurduk. Tam otomatik ve el değmeden üretim yapılan tesiste günde 5 ton üretim yapabiliyoruz. Üretim gücümüz ve lezzetimiz yurt dışındaki yatırımcıların da dikkatini çekti. Başta Amerika olmak üzere, İngiltere, Rusya ve bazı Arap ülkelerinden girişimcilerle görüşme halindeyiz. Bu konuda yakında güzel haberler vereceğimizi düşünüyoruz” dedi. Şu an 52 franchise'ı olan markanın hedefinde 2023 yılına kadar toplam 50 franchise daha vermek var.

GİRİŞ MALİYETİ DÜŞÜK

Osmanlı Tulumbacısı, düşük maliyetli giriş bedelleri ile girişimciler için oldukça cazip 4 konsept sunuyor. Kiosk konsepti için 70 bin TL yatırım gerekirken gel-al konseptli mağazanın yatırım maliyeti 100-150 bin TL arasında değişiyor. Kafe-restoran konseptinde yatırım maliyeti 250 binde kalırken, 500 metrekareye varan büyük kafe-restoran konseptinde maliyet 1 milyon TL’ye çıkabiliyor.

Özcan Durmaz, yatırımın geri dönüşünün bir ila birkaç yıl arasında olduğuna dikkat çekerken yeni fabrika yatırımları sayesinde 1.000 şube verebilecek kapasiteye ulaştıklarını belirtiyor.

Diğer franchise yatırımlarında olduğu gibi cirodan pay, aylık bedel ve reklam bedeli almadıklarını söyleyen Durmaz, “Kolay üretim prosesimiz, soğuk zincirimiz, ciro artıran geniş yan ürün çeşitliliğimizle girişimci adaylarına düşük yatırımla büyüyen bir iş alanına giriş vadediyoruz” diyor.

SAĞLIKLI, KATKISIZ VE EKOLOJİK TATLICI

Osmanlı Tulumbacısı, tatlı sektöründe sağlıklı ve katkısız üretimiyle öne çıkıyor. Durmaz, “Osmanlı saray mutfağından beri süre gelen geleneksel reçetelere göre üretim yapıyoruz. Ürünlerimiz, koruyucu, katkı maddesi, glikoz-nişkoz içermeden pazarda bulunan en iyi hammadden ödün vermeden, %100 pancar şekeri ve tam otomatik hatlarda ekolojiye ve insana zarar vermeden, tamamen hijyenik bir şekilde üretiliyor” diyor. Durmaz, üretimle ilgili hedeflerini şöyle anlatıyor: “Kadayıf üretim hattımızı devreye soktuk, daha çok geliştireceğiz. Kahveyi de kendimiz üretiyoruz. Kahvede daha fazla çeşitle üretime devam edeceğiz. Ar-Ge ekibimiz yeni ürün geliştirme çalışmalarına devam ediyor. 2022’de en az 4-5 farklı yeni ürünü rafa çıkaracağız.”