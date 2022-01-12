banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Putin’den Omicron açıklaması
Putin’den Omicron açıklaması
Güne yükselişle başlayan dolarda son durum
Güne yükselişle başlayan dolarda son durum

OSMANLI TATLISI TULUMBAYA AMERİKA'DAN TALİP VAR

Türkiye genelinde 52 şubeye ulaşan Osmanlı Tulumbacısı (Ostu Gıda) lezzetlerini yurt dışına taşımaya hazırlanıyor. Yurt içinde 20 şehirde ve yurt dışında Hollanda ve Almanya'da şubeleri olan Osmanlı Tulumbacısı, başta Amerika olmak üzere; İngiltere, Rusya ve bazı Arap ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Pandemide yeni fabrikasını hayata geçirerek hedeflerini büyüten marka, 2023 yılına kadar toplam 50 franchise vererek 100 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

İş Dünyası 12.01.2022, 15:14 12.01.2022, 15:32
OSMANLI TATLISI TULUMBAYA AMERİKA'DAN TALİP VAR

Osmanlı saray mutfağının orjinal reçetelerine sadık kalarak yaptığı üretimle yeme-içe sektörünün en kaliteli mutfaklarından birine sahip olan Osmanlı Tulumbacısı, pandemide hayata geçirdiği yeni üretim tesisis ile hedef büyüttü. Yurt içinde 52 şubeye ulaşan markayı yakından takip eden Amerika, İngiltere ve bazı Arap ülkelerinin bu eşsiz lezzeti ülkelerine götürmek için talepte bulunduğunu belirten Osmanlı Tulumbacısı Genel Müdürü Özcan Durmaz "Kocaeli Gölcük'te 3.000 metrekare kapalı alana 85 ton kapasiteli bir üretim tesisi kurduk. Tam otomatik ve el değmeden üretim yapılan tesiste günde 5 ton üretim yapabiliyoruz. Üretim gücümüz ve lezzetimiz yurt dışındaki yatırımcıların da dikkatini çekti. Başta Amerika olmak üzere, İngiltere, Rusya ve bazı Arap ülkelerinden girişimcilerle görüşme halindeyiz. Bu konuda yakında güzel haberler vereceğimizi düşünüyoruz” dedi. Şu an 52 franchise'ı olan markanın hedefinde 2023 yılına kadar toplam 50 franchise daha vermek var.

GİRİŞ MALİYETİ DÜŞÜK

Osmanlı Tulumbacısı, düşük maliyetli giriş bedelleri ile girişimciler için oldukça cazip 4 konsept sunuyor. Kiosk konsepti için 70 bin TL yatırım gerekirken gel-al konseptli mağazanın yatırım maliyeti 100-150 bin TL arasında değişiyor. Kafe-restoran konseptinde yatırım maliyeti 250 binde kalırken, 500 metrekareye varan büyük kafe-restoran konseptinde maliyet 1 milyon TL’ye çıkabiliyor.

Özcan Durmaz, yatırımın geri dönüşünün bir ila birkaç yıl arasında olduğuna dikkat çekerken yeni fabrika yatırımları sayesinde 1.000 şube verebilecek kapasiteye ulaştıklarını belirtiyor.

Diğer franchise yatırımlarında olduğu gibi cirodan pay, aylık bedel ve reklam bedeli almadıklarını söyleyen Durmaz, “Kolay üretim prosesimiz, soğuk zincirimiz, ciro artıran geniş yan ürün çeşitliliğimizle girişimci adaylarına düşük yatırımla büyüyen bir iş alanına giriş vadediyoruz” diyor.

SAĞLIKLI, KATKISIZ VE EKOLOJİK TATLICI

Osmanlı Tulumbacısı, tatlı sektöründe sağlıklı ve katkısız üretimiyle öne çıkıyor. Durmaz, “Osmanlı saray mutfağından beri süre gelen geleneksel reçetelere göre üretim yapıyoruz. Ürünlerimiz, koruyucu, katkı maddesi, glikoz-nişkoz içermeden pazarda bulunan en iyi hammadden ödün vermeden, %100 pancar şekeri ve tam otomatik hatlarda ekolojiye ve insana zarar vermeden, tamamen hijyenik bir şekilde üretiliyor” diyor. Durmaz, üretimle ilgili hedeflerini şöyle anlatıyor: “Kadayıf üretim hattımızı devreye soktuk, daha çok geliştireceğiz. Kahveyi de kendimiz üretiyoruz. Kahvede daha fazla çeşitle üretime devam edeceğiz. Ar-Ge ekibimiz yeni ürün geliştirme çalışmalarına devam ediyor. 2022’de en az 4-5 farklı yeni ürünü rafa çıkaracağız.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11