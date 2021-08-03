ORSİAD; “Sanayide aşılanma oranının artması için yasal düzenleme şart”

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama konusundaki üstün gayretinin sahaya yansımasının önemine işaret etti. Devletin ilgili brimlerinin tüm çabalarına ve çağrılarına rağmen, özellikle sanayi sitelerinde aşılanma oranının düşük olduğunu bildiren Başkan Çamur, şöyle devam etti:

“Üç OSB’de Aşılanma Oranı Düşük”

“OSTİM, İvedik ve Sincan Organize Sanayi Bölgeleri’nde ‘mavi yakalı’ diye tabir ettiğimiz işçi kardeşlerimiz arasında aşılanma oranı ne yazık ki son derece yetersiz. Hiç aşı olmamış veya aşılarını tamamlamamış çalışanlarımızın, çalıştıkları fabrikalarda, atölyelerde, bürolarda her geçen gün biraz daha huzursuzluğa yol açtıklarını üzülerek görüyoruz. Aşı olmamak bireysel bir karar olsa da sonuçları toplum sağlığını ilgilendirmektedir ve bu karar özellikle işyerlerinde iş barışını tehdit etmektedir.”

“Yeni Tedbirleri Kaldıramayız”

ORSİAD Başkanı Levent Çamur; işyerlerinde aşılı-aşısız tartışmasının boyutunun her geçen gün arttığını, huzursuzluk başladığını, bunun etkilerinin kısa vadede hissedilmesinden endişe ettiklerini de bildirdi. Salgının yeniden yükselişe geçtiğine de dikkat çeken Başkan Çamur, “Ülkemiz yangınlar, seller, salgınla mücadele etmektedir. Böyle bir süreçte salgının yeniden yükselişe geçmesiyle alınacak yeni tedbirleri hiç birimiz kaldıramayız. Toplum sağlığı için, ülkemiz ekonomisinin yarınları için, iş barışı için aşılanma oranının artması şart” dedi.

“Önceden çağrı yapıyorduk, şimdi yalvarıyoruz”

Vaka sayısının artmasının ülkemizin yurtdışı piyasalarındaki algısını etkilediğini de bildiren Başkan Çamur, “İhracatın, ekonomimiz için böylesine önemli olduğu bir dönemde bizim böyle bir algı yaratma lüksümüz yok. Vakaa sayılarının önüne geçecek tek silahımız aşılanma. Aşılanmanın artması içinse bizim çabalarımız yetmiyor; mutlak surette yasal düzenleme yapılmalı. Aşısı tam olmayanların toplu yerlere, işyerlerine girişinin zorlaşması konusunda gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli. İş dünyasının temsilcileri olarak aşılanma konusunda aylardır çağrı yapıyorduk ama şimdi yalvarıyoruz…”