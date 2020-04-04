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Opet'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 Milyon TL

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na OPET, 3 milyon TL ile destek veriyor.

Opet'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 Milyon TL

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na OPET, 3 milyon TL ile destek veriyor.

04 Nisan 2020 Cumartesi 23:48
2012 Okunma
Opet'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 Milyon TL

OPET, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 3 milyon TL tutarındaki bağışla katkı sağlıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca “Bu topraklarda doğan bir marka olarak bu ülke için istihdam yaratıyor, yatırım yapıyor ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız küresel salgın, her bir bireye ve kuruma sorumluluk yüklüyor. Büyük bir dayanışma ve iş birliği içinde hareket etmemiz gereken bugünlerde ‘iyileşebilmek’ için birbirimize her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bu süreci dayanışmayla atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

 

Ülkemizin gelişimine katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleri geliştirip uygulayan OPET, Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana Türkiye’deki tüm istasyonlarında sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. OPET, istasyona gelen her müşterisi kadar istasyon personelinin sağlığının korunmasına yönelik aldığı önlemleri de bayileri ile sürekli iletişim halinde uyguluyor.   

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