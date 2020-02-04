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NISSAN Türkiye’de atama: Saadet Alpago

NISSAN Türkiye’nin Kurumsal İletişim departmanının başına geçen Saadet Alpago şubat ayı itibarıyla görevine başladı.

NISSAN Türkiye’de atama: Saadet Alpago

NISSAN Türkiye’nin Kurumsal İletişim departmanının başına geçen Saadet Alpago şubat ayı itibarıyla görevine başladı.

04 Şubat 2020 Salı 14:36
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NISSAN Türkiye’de atama: Saadet Alpago

NISSAN Türkiye’nin Kurumsal İletişim Müdürü pozisyonuna Saadet Alpago getirildi. 1996 yılından bu yana çeşitli firmaların farklı pozisyonlarında başarıyla görev yapan Saadet Alpago, şubat ayı itibarıyla Nissan Türkiye’de yeni görevine başladı.

Saadet Alpago, NISSAN Türkiye ve NISSAN Türkiye’nin yönetim merkezi olduğu Kuzey Afrika (NAF) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerinin kurumsal iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Saadet Alpago, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra yine aynı üniversitede yüksek lisansını İşletme Mühendisliği bölümünü tamamladı. 1996 yılında iş hayatına başlayan Saadet Alpago; Temsa’da Pazarlama ve Ürün Uzmanlığı, Otomotiv Distribütörler Derneği’nde Pazarlama ve İletişim Müdürü pozisyonlarında çalıştı. Alpago en son Bor Holding’de Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

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