Nielseniq Bases, Çığır açan inovasyonlar 2022 Türkiye raporunu yayınladı!

Çığır Açan İnovasyonlar Ödülü, kategorilerini farklılaştırmayı başaran ve markalarını büyüten lansmanlardan kitlesel pazara hitap etmeyen, sadece belirli bir hedef kitleye odaklı Targeted Play’lere kadar tüm stratejilerde başarılı ürün lansmanlarını belirliyor. Ayrıca yeni rapor, ana akım olmadan önce yenilikçi faydalar sunarak kategorilerini dönüştüren kazananların yanı sıra pazardaki yeni markaları da saptıyor.

Fiyatlardaki yükselişe rağmen, tüketiciler halen küçük markaların yeniliklerine ve fırsatlarına karşı istekli olduklarını gösteriyor.

NielsenIQ BASES Türkiye Lideri Abdullah Aras; ekonomik çalkantıların, tedarik zinciri aksaklıklarının, artan enerji ve temel ihtiyaç ürünü fiyatlarının karşısında, birçok markanın doğal olarak inovasyon konusunda geri durduğunu ve mevcut ürün portföylerine odaklandığını söyledi. Abdullah Aras “Şu anda Türkiye'de her yıl yaklaşık 25 bin yeni ürün lansmanı yapılıyor (yeni ürünler, line-extension-mevcut ürün gamının genişlemesiyle çıkan ürünler, değişikliklerle yeniden pazara sunulan / değişiklik yapılan ürünler...) ancak bunların sadece dörtte biri pazarda tutunabiliyor. 2022’nin ilk altı ayına bakıldığında ise bu duruma dair, yani lansman ve pazara tutunabilme başarısında aşağı yönlü bir trend görüyoruz. BASES Çığır Açan İnovasyon Ödülleri, tüketicilerin özellikle amacına uygun ve yararlı inovasyonlara karşı ilgilerinin güçlü olduğunu gösterirken, yeni ürün geliştirmelerinin ise üreticiler için tutarlı bir büyüme stratejisi olmaya devam ettiğini kanıtlıyor. En son verilerimiz, küresel çapta alışveriş yapanların sadece bir kısmının (%6’sının) şu anda yeni ürünlerden hoşlanmadığını gösteriyor. Hızlı tüketim ürünleri tüketicilerinin %94'ü bugün hala yeni şeyler denemeye açık." dedi.

Abdullah Aras, sözlerini şöyle sürdürdü; “Yeni bir ürünün pazarlama aktivasyonunu titizlikle gerçekleştirdiklerinde, yalnızca büyük oyuncuların değil, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli markaların da başarı yakalayabildiğini gözlemlediğimizi belirtmekte fayda görüyorum. Bunu ise büyük resim olarak değerlendirmek gerekiyor. Örneğin, sosyal medya ki bu konuda geçtiğimiz yıl da oldukça çarpıcı örneklere yer vermiştik; artık tüketiciler olarak her birimizin deneyimlerimizi açıkça yansıttığımız belirli platformlarda, ürünü hiç denememiş tüketicilerin satın alımını ciddi boyutta yönlendirebildiğimizi, aslında tüketiciler olarak ikinci el deneyimler ile karşı karşıya kaldığımızı söylemiştik. Bu trend halen geçerliliğini artırarak sürdürüyor, bunun yanı sıra çeşitli inovasyon aktivasyonları ve paketleme (ambalaj) de çok önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Alışveriş yapanların %71'i yeni ürünleri pakete göre satın aldığını ifade ediyor."

Başarılı bir inovasyonun reçetesi değişmedi; çeviklik halen başarının anahtarı.

NielsenIQ BASES Türkiye Lideri Abdullah Aras, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı; "Pandemi yıllarında yaşananlar, genel anlamda başarı reçetesini değiştirmedi. Başarılı olmak için hala iyi bir fikre, iyi bir ürüne ve iyi bir aktivasyon stratejisine ihtiyacınız var. Ancak bu bileşenleri bir araya getirme yöntemi gelişti. İyi bir inovasyon yaratmak için markaların, alışverişçiler ile bağ oluşturarak, tüketicilerin ürünün ne olduğunu ve ona neden ihtiyaç duyduklarını anlamalarını kolaylaştıracak şekilde ve ürünle kendilerine faydası açısından alaka kurmalarına odaklanmaları gerekir. Markalar, inovasyonlarının gerçek ve özgün olarak algılanmasını sağlamalılar. Son olarak, pazarlama stratejilerinde yaratıcı olmak ve denemek konusunda cesur olmalılar.”

THE 2022 NIELSENIQ BASES TÜRKİYE ÇIĞIR AÇAN İNOVASYON KAZANANLARI:

Kazanan Kategori Üretici Asperox Sarı Güç Yağ Sökücü Beyaz Kağıt Yumoş Deterjan Deterjan Unilever Sleepy Doğal Organik Pamuklu Temizlik Havlusu Temizlik Havlusu Eruslu Sağlık Ürünleri Magnum Double Caramel Gold Dondurma Unilever Züber Lokma Sağlıklı Atıştırmalıklar Alterna Gıda Torku NO ON Gazlı İçecek Konya Şeker Kellogg's Granola Granola Kellogg’s Uludağ Frutti Extra Meyveli Doğal Maden Suları Uludağ İçecek Ülker Beyaz Çikolatalı Gofret Çikolata Kaplamalar Ülker Ülker Dankek Tart Kek Kek Ülker Eti Brownie Intense Gold Kek Eti Eti Çikolata Gold Tablet Çikolata Eti Red Bull Şeftali Enerji İçeceği Red Bull Danone Activia Shot Prebiyotikler Danone SuperFresh Pizza Tost Dondurulmuş Gıda Kerevitaş

NIELSENIQ BASES ÇIĞIR AÇAN İNOVASYONLAR RAPORU HAKKINDA

Bu yılki Çığır Açan İnovasyonları değerlendirme sürecinde, son iki yılda pazara sunulan 60 binden fazla ürün lansmanı incelendi. 2022 listesine giren markalar, giderek kalabalıklaşan bir pazarda etkileyici bir başarı ile geniş ürün yelpazelerini ve tüketicilerle anlamlı bağlantılar kurmayı başaran yaklaşımlarını yansıtıyor. BASES'in büyük potansiyel, uzun ömürlülük, marka büyümesi, kategoride farklılık yaratması veya belirli bir tüketici hedefine yönelik çekicilik gibi güçlü, farklı nitelikleri yansıtan ürünlere yönelik gerekliliklerinin ötesinde, bu yılki liste, NielsenIQ BASES aktivasyon profillerinin altısını da içeren başarı kriterlerinin sürekli gelişimini yansıtmaya devam ediyor. Çığır Açan İnovasyonlar, yıl boyunca tüketici beklentilerini ve pazar dinamiklerini iyi değerlendirerek tüketici tarafından kabul gören, kendi kategorisinde en başarılı satış grafiklerine ulaşan, tüketici ile güçlü bir bağ kurarak marka büyümesine katkı sunan ürünleri ödüllendiriyor.