NG KÜTAHYA SERAMİK, “TÜRKİYE’NİN VE SEKTÖRÜNÜN ELMAS MARKASI” SEÇİLDİ

Kurum ve markaların kamuoyu nezdinde yönetim, ürün, hizmet ve sosyal fayda ekseninde sergiledikleri performanslarının bıraktığı izler ölçümlendi. Yapılan görüşmeler ve ölçümler sonucunda yeni nesil tasarımları, dünyanın en büyük ebatlarına sahip inovatif ürünleri, teknolojideki üstün gücüyle seramik sektörünün gelişimine yön veren NG Kütahya Seramik, “Türkiye’nin ve Sektörünün Elmas Markası” seçildi.

Seramik sektörünün gelişimine yön veren NG Kütahya Seramik, köklü tecrübesinden aldığı gücü ve yıllara meydan okuyan yenilikçi yüzüyle sektörde bir elmas gibi parıldıyor. İhracattaki ve iç pazardaki başarısı, inovatif faaliyetleri, doğa dostu üretim anlayışı ve istihdama sunduğu katkı ile Türkiye’de örnek şirket modelini temsil ediyor. Türk seramik sektörünün ulaştığı son noktayı dünyaya kazandıran, seramik sektöründeki değerini her geçen gün yukarılara taşıyan marka, bir kez daha kamuoyunun takdirini kazandı.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral: "Ülkemiz için, topraklarımız ve ekonomimiz için yeni değerlerin izini sürmeye devam edeceğiz"

Seramik sektöründe “Türkiye’nin ve Sektörünün Elmas Markası” seçilmenin gururunu yaşadıklarını vurgulaya NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, şunları söyledi: “Dünyanın en büyük seramik üreticilerinden İtalya ve İspanya’ya Türk ürünlerini ihraç eden, seramiğin doğduğu topraklar olan Çin pazarında aktif bir konumda yer alan global marka olarak attığımız dev adımlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Sektöre ve Türkiye ekonomisine sosyal ve ekonomik bir değer sunmak bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sahip olduğumuz üstün teknolojimiz, AR-GE ve inovasyondaki gücümüz, fark yaratan tasarımlarımızla kaliteli hizmet anlayışımızı bir araya getirerek sektörümüzün gelişimine yön veriyoruz. Türkiye’nin milli gücü olarak ülkemizin dünyadaki vitrinine değer kazandırıyoruz. Her attığımız adımda NG Kütahya Seramik olarak sektördeki duruşumuzu ileri seviyelere taşırken, ülkemiz adına ekonomik ve toplumsal bir katma değer yaratmak bilinciyle tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada sorumluluğumuz büyük! Bizler bu sorumluluğun farkındalığıyla ülkemiz için, topraklarımız ve ekonomimiz için yeni değerlerin izini sürmeye devam edeceğiz.”

Değerine değer katarak, Türkiye’nin dünyadaki vitrinine adını yazdırıyor

Türkiye İtibar Akademisi ile Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün ortak çalışmasıyla 72 ilde 12 bin kişi üzerinde yapılan araştırma çalışmasına katılanlar, “Türkiye’nin ve Sektörün Elmas Markası” olarak NG Kütahya Seramik’i gösterdi. NG Kütahya Seramik, dünyanın en büyük seramik üreticilerinden İtalya ve İspanya’ya Türk ürünlerini ihraç eden, seramiğin doğduğu topraklar olan Çin pazarında aktif bir konumda yer alan global marka olarak attığı dev adımlara yenilerini eklemek üzere yeni başarı hikayelerinin izinden gidiyor. Seramik sektöründe “2019 İhracat Şampiyonları” listesinde, Seramik Kaplama Malzemeleri kategorisinde ilk 5’te yer alan marka, ihracattaki gücünü her geçen gün daha da yukarılara taşıyor. Sahip olduğu üstün teknolojisi, AR-GE ve inovasyondaki gücü, fark yaratan tasarımlarıyla kaliteli hizmet anlayışını bir araya getirerek, tıpkı bir elmas gibi değerine değer katıyor. Türkiye’nin milli gücü olarak Türkiye’nin dünyadaki vitrinine adını yazdırmayı sürdürüyor.

NG Kütahya Seramik çevreci fabrika konusunda da fark yaratıyor. 30 yılı aşan üretim faaliyetleriyle NG Kütahya Seramik, tasarım ve üretimdeki üstün gücüne ek olarak, başarılı Entegre Yönetim Sistemi ile enerji verimliliğini zirveye çıkardı. Üretiminde sağladığı yıllık 750 MW enerji tasarrufuyla yılda 1 milyon 600 bin kişinin harcadığı enerjiyi geri kazandı. Her yıl doğaya 4 bin 460 ton karbon salınımını engelleyerek bin 543 ağaç dikimine eşdeğer bir kazanım elde etti. Geri kazanım faaliyetleriyle yılda 197 bin 750 m3’lük atık suyu, yeniden üretim faaliyetlerinde kullandı. Atık ısı geri kazanım sistemleriyle yıllık 8 milyon 337 bin 300 sm3 doğalgaz tasarrufu sağladı. Entegre Yönetim Sistemi’nin kazanımlarıyla Sign Of The City Award- En İyi Endüstriyel Yapı ödülünü iki defa kazanan şirket, doğa dostu çevreci yaklaşımıyla da örnekle gösteriliyor.