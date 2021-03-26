NG KÜTAHYA SERAMİK, İKİNCİ KEZ “TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI SERAMİK MARKASI” OLDU

Yeni nesil tasarımları, inovatif ebatlı ürünleri ve teknolojideki üstün gücüyle seramik sektörünün gelişimine yön veren NG Kütahya Seramik, bu iddiasını kamuoyunu temsilen aldığı ödüllerle destekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” kabul ettiği, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde, 26 bölge ve 72 ilde yaklaşık 12 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada, seramik sektöründe “Türkiye’nin En İtibarlı Markası” olan NG Kütahya Seramik, sektördeki konumunu bir kez daha tescilledi.

Türkiye’nin milli gücü olarak dünyada üstün temsil gücü

Dünyanın en büyük seramik üreticilerinden İtalya ve İspanya’ya Türk ürünlerini ihraç eden, seramiğin anavatanı Çin pazarında aktif bir konumda yer alan NG Kütahya Seramik, fark yaratan başarı hikayelerinin izinden gidiyor. Sahip olduğu üstün teknolojisi, AR-GE ve inovasyondaki gücü, sınırları aşan tasarımlarıyla kaliteli hizmet anlayışını bir araya getirerek, Türkiye’nin milli gücü olarak ülkemizin dünyadaki vitrinine değer kazandırmayı sürdürüyor.