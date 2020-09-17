NETWORK, BEŞİKTAŞ JK FUTBOL TAKIMI’NIN RESMİ GİYİM SPONSORU OLDU

Türkiye hazır giyim sektörünün lider ve öncü markası NetWork, Beşiktaş JK ile resmi giyim sponsorluğu anlaşması imzaladı. 2023 sezonuna kadar sürecek iş birliği çerçevesinde Beşiktaş JK Erkek Futbol Takımı’nın katılacağı yurt içi, yurt dışı ve tüm özel müsabakalarda oyuncular ile teknik heyet, NetWork’ün Beşiktaş JK için özel olarak tasarladığı koleksiyondan giyinecek.

Dinamik ve aktif bir stili yansıtan 13 parçalık BJK - NetWork koleksiyonunda yenilikçi formlar NetWork kalitesi ve işçiliği ile buluştu. BJK için yüksek teknolojiyle donatılmış malzemelere yer veren NetWork, tüm koleksiyonda, Beşiktaş’ın forma renkleri siyah ve beyaz kullanıldı. Sponsorluk anlaşması kapsamında koleksiyon ürünleriyle yapılan fotoğraf çekimlerinde takım oyuncularından Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Welinton Souza Silva yer aldı.

Beşiktaş JK Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy: “Güçlü sponsorlarımızla hedefimiz şampiyonluk”

Beşiktaş JK Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, sponsorluk anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada NetWork markasının bünyesinde yer aldığı Beymen Grup’a Türk sporuna verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Ulusoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni sezona çok güçlü sponsorlar ile başlıyoruz. Zorlu pandemi sürecinde hem taraftarımız hem de Türkiye’nin köklü markaları Beşiktaşımızı yalnız bırakmadı. Yapılan her anlaşmada Türk sporunun geleceğine olan inancımız artıyor. Gençlerimizi ve kulüplerimizi destekleyen markalar ne kadar artar ve çeşitlenirse spor alanında da o kadar güçlü oluruz. NetWork, Türkiye’de yıllardır çizgisini bozmayan, kalitesi ve duruşuyla kendini ispatlamış bir marka. Beşiktaş JK de yıllardır verdiği sportif mücadeleler ile kendini uluslararası müsabakalarda dünyaya tanıtmış bir spor kulübü. Bu güçlü iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını ve uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz.”

NetWork adına konuşan Genel Müdür Orhan Maltepe ise sponsorluk anlaşmasını şu sözlerle değerlendirdi: “BJK futbol takımı için özenle hazırladığımız koleksiyonda, alışılagelmiş görünümlere yönelmekten ziyade dinamik, genç ve sportif bir yaklaşımla yola çıktık. Oyuncular ve teknik heyetin her daim rahat etmelerini ve kendilerini şık hissetmelerini sağlayacak en yüksek teknolojiye sahip, inovatif materyaller ile sunduğumuz akıllı tasarımların, Beşiktaş taraftarının da beğenisini kazanacağına eminiz. Beşiktaş JK camiası ile bir araya gelmekten büyük gurur duyan NetWork, Türk sporunu desteklemeye her zaman devam edecek.”